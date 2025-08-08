Dominic Fritz apără decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu: „La fel ca 99,9% din populație”

Vineri, 08 August 2025, ora 16:28
Dominic Fritz, președintele USR, despre decizia de a nu participa la funeraliile lui Iliescu FOTO / Hepta
Liderul USR, Dominic Fritz, spune că decizia partidului de a nu participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu a fost cea corectă, luată și de 99,9% dintre români. „Românii așteaptă de la noi, inclusiv votanții PSD, să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”, a declarat vineri, 8 august, primarul Timișoarei.
„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă și corectă. Am înțeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populație, a ales să nu participe la aceste funeralii. Noi am acceptat, am luat act de decizia Guvernului de a declara și doliu național. Propunerea noastră era să facem funeraliile, dar să nu declarăm în plus și doliu național. Am luat act că Guvernul a decis aceasta, respectăm această decizie și am respectat și îi respectăm pe toți cei care își doresc să-l onoreze pe fostul președinte Ion Iliescu. Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moștenirea complexă și ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere legitimă, care trebuie respectată și trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a amenința, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziții despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.
În opinia sa, pentru coaliție este important ca după această săptămână ”dificilă pentru România” să revină la muncă pentru cetățeni.
„Avem cu toții un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii și aștept să continuăm această muncă alături și de colegii din PSD. (...) Înțeleg că acum pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat inclusiv emoțional. (...) Românii așteaptă de la noi, inclusiv votanții PSD, să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi. (...) Eu sunt în contact cu toți colegii din coaliție și cred că această coaliție, chiar dacă este perioadă de vară, trebuie să facă treabă pentru români. Este o perioadă dificilă pentru toată țara. Rănile care sunt deschise au consecințe, reverberații reale și acum, și o vedem. Dar eu zic să ne întoarcem la o agendă clară de muncă”, a afirmat Dominic Fritz.
Prefect USR în Timiș
Răspunzând întrebărilor presei, liderul USR a spus că partidul său își dorește un prefect, între alte județe, și în județul Timiș: „Noi în coaliție am stabilit unde vor fi prefecții. Vizăm și pentru județul Timiș”.
În privința unor afirmații ale social-democraților potrivit cărora aceștia ar urma să iasă de la guvernare, Fritz a comentat că punctul de pornire trebuie să fie respectul reciproc, respectul pentru poziția fiecăruia, care este legitimă.
„Pe baza acestui respect trebuie să facem treabă pentru lume. PSD face parte din această coaliție, din acest Guvern, este un partid responsabil și de aceea mă aștept să putem continua”, a subliniat el.
