Funeraliile lui Ion Iliescu. Politolog: „Pesediștii au profitat de moment ca să-și expună taberele care se vor înfrunta în congres”

Funeraliile lui Ion Iliescu la Palatul Cotroceni FOTO captură video /tvrplus.ro
Cele două tabere din PSD care au șansele cele mai mari de a câștiga conducerea partidului la congresul din toamnă au fost prezente la ceremonia funerară a fostului președinte Ion Iliescu la Palatul Cotroceni, joi, 7 august, zi de doliu național.
„PSD atacă aiurea USR pentru boicotarea funeraliilor lui Iliescu”, spune Cristian Preda după reacția violentă a președintelui interimar Sorin Grindeanu, care a anunțat că social-democrații nu mai participă la ședințele coaliției, pentru că USR a criticat stabilirea zilei de doliu național și nu participă la ceremonie.
Politologul a definit ironic cele două tabere din PSD care se luptă pentru conducere la congresul partidului.
„Să observăm, pe de altă parte, că pesediștii au profitat de moment ca să-și expună taberele care se vor înfrunta în congres: Ciolacu și Grindeanu, de o parte, Corlățean și Cazanciuc, de cealaltă. Grupul Dragnea versus grupul pesediștilor din MAE sau, dacă preferați, grupul rotativei versus grupul Bombonel”, a scris Cristian Preda pe Facebook.
