Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 17:40
1765 citiri
Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO
Ion Iliescu FOTO Hepta

Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de „Agrippa Ionescu”.

Gafa a avut loc în jurnalul de marți, 5 august, de la ora 17.00, cu puțin timp înainte ca decesul fostului președinte al României să fie anunțat oficial, scrie paginademedia.ro.

Astfel, într-o transmisiune directă, reporterul TVR Info vorbea despre starea fostului președinte al României, iar în momentul în care a trebuit să spună numele spitalului unde era internat acesta s-a fâstâcit și a rostit numele Muzeului Grigore Antipa în loc de cel al spitalului Agrippa Ionescu.

"Colega mea Ilinca Nazarie vine cu amănunte," a introdus-o prezentatoarea jurnalului TVR Info Loredana Iordache.

Ilinca Nazarie: Ce știm până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient critic.

Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanții spitalului Grigore Antipa din Capitală au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat," a declarat aceasta.

Sursa video: Pagina de Media

Ion Iliescu a murit
