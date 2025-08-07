Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO

Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de „Agrippa Ionescu”.

Gafa a avut loc în jurnalul de marți, 5 august, de la ora 17.00, cu puțin timp înainte ca decesul fostului președinte al României să fie anunțat oficial, scrie paginademedia.ro.

Astfel, într-o transmisiune directă, reporterul TVR Info vorbea despre starea fostului președinte al României, iar în momentul în care a trebuit să spună numele spitalului unde era internat acesta s-a fâstâcit și a rostit numele Muzeului Grigore Antipa în loc de cel al spitalului Agrippa Ionescu.

"Colega mea Ilinca Nazarie vine cu amănunte," a introdus-o prezentatoarea jurnalului TVR Info Loredana Iordache.

Ilinca Nazarie: Ce știm până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient critic.

Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanții spitalului Grigore Antipa din Capitală au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat," a declarat aceasta.

Sursa video: Pagina de Media

