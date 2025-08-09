Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei FOTO

Sambata, 09 August 2025, ora 15:25
1655 citiri
Imagine sugestivă cu un grătar/ FOTO: Hepta
Casa Regală a României nu a avut nicio reacție după decesul lui Ion Iliescu, nici măcar un mesaj de complezență cum au transmis Nicușor Dan și Klaus Iohannis. În ciuda reconcilierii aparente din perioada 2000-2004 între Ion Iliescu și Regele Mihai, pare că nu au fost uitate toate momentele dramatice din perioada 1990-1996, când România lui Iliescu a pus bețe-n roate Familiei Regale, ca nu cumva românii să încerce să restaureze monarhia.
Principesa Sofia, membră de seamă a Casei Regale a României, a făcut o postare care ulterior a devenit meme, chiar în ziua decesului primului președinte post-decembrist, Ion Iliescu.
Cea de-a patra fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a României a postat pe Instagram o imagine cu mici pe grătar.
Gestul acesteia a devenit rapid subiect de meme pe internet.
Principesa Sofia a venit cu o postare nouă a doua zi, în care a explicat cadrul mai larg al imaginii distribuite pe internet.
„Ieri, miercuri, 6 august, am fost în Munții Bucegi pentru a participa la a IV-a ediție a Școlii de Vară ALFA pentru Educație și Sănătate, organizată gratuit de Fundația Regală Margareta a României, din care sunt membru activ în susținerea programelor Fundației. Activitatea a încurajat implicarea activă a copiilor în proiecte creative cu un impact pozitiv asupra comunității, precum și în jocuri practice pe echipe.
Am participat împreună cu copiii la ateliere educaționale creative și la activități comune derulate în cadrul acestui program și am purtat discuții cu copiii, răspunzând la întrebările lor și adresându-le la rândul meu întrebări.
Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de activități desfășurate de Centrul „Generații” al Fundației Regale Margareta a României, care a organizat o Școală de Vară gratuită pentru copii din familii cu venituri reduse. Programul a fost structurat în trei tabere urbane de o săptămână, fiecare cu tematica sa, organizate de o echipă multidisciplinară formată din asistenți sociali, psihologi și voluntari ai Fundației.
Programul a inclus, de asemenea, vizite la muzee, meditații, sprijin pentru realizarea temelor de vacanță, activități de socializare și petrecere a timpului liber, precum și asigurarea unei mese calde, a rechizitelor și a materialelor de igienă și sanitare necesare”, se arată în descrierea postării.
Cine este Principesa Sofia
Principesa Sofia este cea de-a patra fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a României. S-a născut la Tatoï (Atena), la 29 octombrie 1957.
A studiat în Elveția și în Marea Britanie, apoi arte la University of North Carolina (Asheville) și design grafic şi fotografie la Corcoran College of Art and Design (Washington, D.C.). A lucrat ca artistă și fotografă, având expoziții și proiecte publicate (a publicat, de exemplu, o carte de povești pentru copii ale cărei încasări au fost donate).
În 1998 s-a căsătorit cu Alain Biarneix (căsătorie încheiată prin divorț în 2002) și are o fiică, Elisabeta-Maria (n. 1999). Este implicată în activitățile familiei regale și în proiecte caritabile asociate Casei Regale.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Casa Regală a României nu a avut nicio reacție după decesul lui Ion Iliescu, nici măcar un mesaj de complezență cum au transmis Nicușor Dan și Klaus Iohannis. În ciuda reconcilierii...
Într-un text intitulat „Doliul, la români”, Adrian Năstase se arată nemulțumit de faptul că tinerii au mers la Untold, într-un moment de doliu după moartea primului președinte...
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, în seara de vineri, 8 august, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui...
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcționarea coaliției, că PSD este un partid abil și nu face...
Liderul USR, Dominic Fritz, spune că decizia partidului de a nu participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu a fost cea corectă, luată și de 99,9% dintre români....
Continuă scandalul cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu cu funeralii de stat. După ce Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost...
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a explicat vineri, 8 august, acțiunile partidului legate de funeraliile lui Ion Iliescu. USR ar fi respectat legea și a solicitat să nu fie...
Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat vineri, 8 august, într-o postare pe Facebook cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică,...
În octombrie anul trecut, Nicușor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidențiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiția cu...
Transferul puterii la Revoluția din 1989 s-a făcut „printr-un telefon și o strângere de mână”, spune istoricul Mădălin Hodor, în cea de-a treia parte a analizei sale asupra carierei...
Moartea nu e o scenă de campanie electorală.
În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată...
George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa...
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi, 7 august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun,...
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit.
Vicol...
Un fost angajat la Editura Tehnică rememorează perioada în care l-a avut ca director, la acea instituție, în ultimii ani ai comunismului, pe Ion Iliescu.
Anton Popescu, acum în vârstă de...
Istoricul Mădălin Hodor, membru al CNSAS, sugerează că Ion Iliescu n-ar fi fost, în mod real, nici rival al lui Nicolae Ceaușescu, nici prieten cu Mihail Gorbaciov - președintele reformist...
Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de...
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare. De la ceremonie, din motive de sănătate, a lipsit soția sa Nina, care a transmis, însă, un...
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să...
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...