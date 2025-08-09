Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei FOTO

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 15:25
1655 citiri
Imagine sugestivă cu un grătar/ FOTO: Hepta

Casa Regală a României nu a avut nicio reacție după decesul lui Ion Iliescu, nici măcar un mesaj de complezență cum au transmis Nicușor Dan și Klaus Iohannis. În ciuda reconcilierii aparente din perioada 2000-2004 între Ion Iliescu și Regele Mihai, pare că nu au fost uitate toate momentele dramatice din perioada 1990-1996, când România lui Iliescu a pus bețe-n roate Familiei Regale, ca nu cumva românii să încerce să restaureze monarhia.

Principesa Sofia, membră de seamă a Casei Regale a României, a făcut o postare care ulterior a devenit meme, chiar în ziua decesului primului președinte post-decembrist, Ion Iliescu.

Cea de-a patra fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a României a postat pe Instagram o imagine cu mici pe grătar.

Gestul acesteia a devenit rapid subiect de meme pe internet.

Principesa Sofia a venit cu o postare nouă a doua zi, în care a explicat cadrul mai larg al imaginii distribuite pe internet.

„Ieri, miercuri, 6 august, am fost în Munții Bucegi pentru a participa la a IV-a ediție a Școlii de Vară ALFA pentru Educație și Sănătate, organizată gratuit de Fundația Regală Margareta a României, din care sunt membru activ în susținerea programelor Fundației. Activitatea a încurajat implicarea activă a copiilor în proiecte creative cu un impact pozitiv asupra comunității, precum și în jocuri practice pe echipe.

Am participat împreună cu copiii la ateliere educaționale creative și la activități comune derulate în cadrul acestui program și am purtat discuții cu copiii, răspunzând la întrebările lor și adresându-le la rândul meu întrebări.

Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de activități desfășurate de Centrul „Generații” al Fundației Regale Margareta a României, care a organizat o Școală de Vară gratuită pentru copii din familii cu venituri reduse. Programul a fost structurat în trei tabere urbane de o săptămână, fiecare cu tematica sa, organizate de o echipă multidisciplinară formată din asistenți sociali, psihologi și voluntari ai Fundației.

Programul a inclus, de asemenea, vizite la muzee, meditații, sprijin pentru realizarea temelor de vacanță, activități de socializare și petrecere a timpului liber, precum și asigurarea unei mese calde, a rechizitelor și a materialelor de igienă și sanitare necesare”, se arată în descrierea postării.

Cine este Principesa Sofia

Principesa Sofia este cea de-a patra fiică a Regelui Mihai I și a Reginei Ana a României. S-a născut la Tatoï (Atena), la 29 octombrie 1957.

A studiat în Elveția și în Marea Britanie, apoi arte la University of North Carolina (Asheville) și design grafic şi fotografie la Corcoran College of Art and Design (Washington, D.C.). A lucrat ca artistă și fotografă, având expoziții și proiecte publicate (a publicat, de exemplu, o carte de povești pentru copii ale cărei încasări au fost donate).

În 1998 s-a căsătorit cu Alain Biarneix (căsătorie încheiată prin divorț în 2002) și are o fiică, Elisabeta-Maria (n. 1999). Este implicată în activitățile familiei regale și în proiecte caritabile asociate Casei Regale.

Ion Iliescu a murit
