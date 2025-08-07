„Imnul Golanilor” răsună într-un mare oraș din România, în ziua înmormântării lui Ion Iliescu, când e doliu național. Este simbolul manifestațiilor din 1990

Autoritățile s-ar fi aflat în spatele manipulărilor din timpul Mineriadei din 1990 FOTO Hepta

Un protest inedit are loc joi, 7 august, în timpul ceremoniilor de înmormântare pentru Ion Iliescu și în ziua în care este declarat doliu național.

Imnul Golanilor va răsuna din telefoane și boxe din oră în oră, în toate cartierele din Cluj-Napoca, potrivit stiridecluj.ro.

Protestul este organizat de Umbrela Anticorupție, una dintre cele mai cunoscute organizații civice din România. În contextul controverselor generate de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, activiștii propun ca „Imnul Golanilor” – simbol al manifestațiilor din Piața Universității din 1990 – să răsune în toate cartierele orașului, la ore fixe, de-a lungul întregii zile.

„Aveți telefon? Bun! Aveți și boxă? Și mai bine! Mâine, haideți să se audă Imnul Golanilor în toate cartierele Clujului! #LaOreFixe!”, transmit organizatorii în apelul publicat pe rețelele sociale.

Inițiativa vizează o formă de protest sonor, fără adunări publice, participanții fiind încurajați să difuzeze imnul direct de pe telefoane sau boxe portabile, la ore fixe, pe parcursul întregii zile, scrie sursa citată.

Umbrela Anticorupție a mai organizat în trecut proteste la Cluj, legate de subiecte care priveau lupta împotriva corupției De această dată, mesajul este unul de reamintire a spiritului civic al anilor ’90 și de contestare a moștenirii politice controversate a lui Ion Iliescu.

Potrivit organizatorilor, participanții sunt liberi să își aleagă locul de unde vor difuza imnul – de la ferestre, balcoane sau chiar din mașini – cu scopul ca mesajul să se facă auzit în întreaga comunitate.

Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi.

Guvernul a declarat ziua de joi a fost declarată zi de doliu naţional, fiind organizate funeralii de stat, decizie care a produs scandal în coaliţie, între PSD şi USR.

Astfel, slujba de înmormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10.30, iar înhumarea va avea loc, în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia şi prietenii apropiaţi.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

