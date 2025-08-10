Ce impact ar mai avea soluționarea dosarului Revoluției după moartea lui Ion Iliescu și după ani de tergiversări. „S-ar putea să nu se finalizeze niciodată”

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 10 August 2025, ora 03:00
Ce impact ar mai avea soluționarea dosarului Revoluției după moartea lui Ion Iliescu și după ani de tergiversări. „S-ar putea să nu se finalizeze niciodată”
35 de ani după Revoluție, comemorarea primilor morți la Timișoara FOTO Facebook /Memorialul Revolutiei din Timisoara

Evenimentele din decembrie 1989, cunoscute drept Revoluția Română, au lăsat în urmă peste o mie de morți și peste 4.000 de răniți, conform datelor oficiale. În acest context, imediat după evenimentele violente din decembrie au fost deschise peste 4.500 de dosare penale cu privire la reprimarea violentă a manifestațiilor în Timișoara, București, Cluj și alte orașe revoluționare din România. De-a lungul timpului, dosarul a fost comasat, clasat și apoi retrimis în justiție, însă până în ziua de astăzi, deși Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și fostul șef al Aviației Române, Iosif Rus, au fost inculpați în dosar, nu a existat nicio condamnare definitivă.

Odată cu moartea fostului președinte Ion Iliescu este reamintit un alt eșec al justiției din România. Dosarul Mineriadelor, care investighează represiunea violentă asupra manifestanților din Piața Universității din iunie 1990 cu ajutorul minerilor din Valea Jiului și care încă este pe rolul instanței, cu tergiversări, clasări, dar mai ales fără condamnări la nivel înalt.

Decesul lui Ion Iliescu încununează eșecul justiției din România, iar importanța soluționării acestor dosare post-mortem nu ar mai aduce „dreptatea istorică” pe care ar fi adus-o în urmă cu mai mulți ani.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță, redactor șef al revistei Historia, este de părere că s-ar putea să nu ajungem niciodată la finalizarea dosarelor Revoluției și Mineriadelor, având în vedere cum au decurs lucrurile în ultimii 30 de ani.

„Nici nu știm dacă se va ajunge vreodată la sfârșitul acestor dosare. S-ar putea să nu. Așa cum au decurs lucrurile până acum, răgaz am avut destul în ultimii 30 de ani ca să fie făcut un proces incontestabil din punctul de vedere al procedurilor. E clar că aceste dosare au fost trimise pe toate căile posibile înapoi, tocmai pentru a nu se ajunge la o soluție”, consideră Ion M. Ioniță.

Acesta consideră că nu vom avea o soluție în cele două dosare, iar odată cu trecerea timpului nu va mai fi nimeni în viață dintre cei acuzați.

„Va rămâne această rană în societatea românească. Sunt marile dosare ale lui Ion Iliescu, și probabil că a plecat și cu soluția în aceste dosare”, mai spune Ion M. Ioniță.

Jurnalistul spune că nesoluționarea niciunuia dintre dosare este un eșec al întregii societăți românești, iar Justiția a fost doar o parte în acest eșec major.

„Punctul de plecare a fost Revoluția română, care l-a alungat pe Ceaușescu și a creat România democratică, ori această Revoluție a fost intens manipulată în opinia publică, din rațiuni politice, începând cu Ion Iliescu, începând cu marele dosar al teroriștilor. Nici în ziua de astăzi nu știm ce a fost acolo, dacă a fost manevră a lui Iliescu pentru a se legitima la putere. El s-a declarat emanat al Revoluției, ori foarte clar nu avea nicio legitimitate să se declare astfel, pentru că el nu a participat la eveniment”, consideră Ion M. Ioniță.

Dosarul Revoluției, clasări, probe șterse și pase între instanțe

Evenimentele din 16-25 decembrie, care au început la Timișoara și s-au extins în restul țării, inclusiv în Capitală, au dus la execuția soților Ceaușescu și implicit la căderea regimului comunist.

Revoluția Română a lăsat în urmă 1.166 de morți și 4.089 de răniți în acele zile, cei mai mulți între 22 și 25 decembrie, fapt care a dat naștere nevoii de dreptate și de clarificare a ceea ce s-a întâmplat în acele zile și cine au fost cei care au fost direct implicați în vărsarea de sânge.

După finalizarea Revoluției, justiția și-a asumat rolul de a afla adevărul despre evenimentele din decembrie, deschizând mii de dosare în această speță, însă foarte puține au dus la condamnări minore.

Cu timpul, dosarele Revoluției au fost comasate în ceea ce se numește marele „Dosar al Revoluției”, însă piedicile legislative au ținut pe loc ancheta. La început, echipa de procurori care a primit sarcina de a investiga ce s-a întâmplat în decembrie s-a concentrat pe anchetarea unor foști membri din conducerea comunistă și pe mai mulți soldați.

În aprilie 1993, Curtea Supremă de Justiție i-a condamnat pe foștii membri CPEx (Comitetul Politic Executiv al Partidului Comunist), pentru reprimarea demonstrațiilor din Timișoara, Cluj, București și celelalte localități unde au fost înregistrate victime.

Tudor Postelnicu, Ion Dincă, Emil Bobu și Manea Mănescu au primit pedepse cuprinse între 10 și 17 ani de închisoare. Trimis în judecată în iulie 1990, ultimul șef al Securității, generalul Iulian Vlad, a fost condamnat în 1992 la 12 ani închisoare pentru complicitate la omor deosebit de grav.

După ce CDR (Convenția Democrată din România) a preluat conducerea în 1996, a fost schimbat șeful Parchetelor Militare, fiind finalizat dosarul Revoluției de la Cluj și cel al generalilor Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac, condamnați în 1999 la 15 ani de închisoare pentru reprimarea Revoluției de la Timișoara.

A urmat apoi o perioadă de stagnare la începutul anilor 2000, iar odată cu alegerea lui Traian Băsescu, un nou procuror, Dan Voinea, prelua dosarul Revoluției, iar sub presiunea prescrierii faptelor Asociația „21 Decembrie” depune o nouă plângere, în care sunt vizați Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, pentru o nouă încadrare juridică: genocid și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Curtea Constituțională avea să ia o decizie care să dea dosarul peste cap în 2007, când decide că procurorii militari nu mai pot ancheta civili. Dosarul ajunge la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Acuzând presiuni politice, procurorul Dan Voinea se pensionează.

Tot în 2007, Laura Codruța Kovesi, procuror general la acea vreme, îl scoate de sub urmărire penală pe Ion Iliescu, atât în dosarul Revoluției, cât și în dosarul Mineriadei.

Dosarul e clasat în octombrie 2015 de Parchetul Militar pe motiv că faptele cercetate nu erau prevăzute de legea penală, nu au existat sau se împlinise termenul de prescripție. Sute de revoluționari depun plângeri la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva soluției date de procurori.

Ancheta se reia, de această dată pentru crime împotriva umanității, devenite imprescriptibile printr-o lege inițiată de Monica Macovei în 2012.

În 2017, Ion Iliescu este pus oficial sub urmărire penală, iar în 2018 ancheta se extinde și asupra fostului premier Petre Roman, asupra fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, precum și asupra altor factori de decizie, însă în 2019 doar Iliescu, Gelu Voican și Iosif Rus, fostul șef al Aviației, mai erau inculpați în dosar.

În 2020, magistrații exclud mai multe probe din dosar, printre care documentele Comisiei senatoriale pentru evenimentele din ’89, punctul de vedere preliminar al SRI, documentele de arhivă ale Statului Major General despre acțiunile întreprinse de Direcția de Cercetare a Armatei între 17-31 decembrie 1989, dar și declarații date de zeci de persoane vătămate.

După încă un an, judecătorii ICCJ găsesc probleme de legalitate în rechizitoriu și cer refacerea lui, iar de-abia în 2022 dosarul refăcut ajunge în instanță, însă magistrații constată că nu-l pot judeca pe Iliescu pentru că la data comiterii faptelor acesta nu era președintele României, ci doar membru al CFSN.

Parchetul General a anunțat pe 3 august 2022, la aproape 33 de ani de la Revoluție, că a retrimis instanței dosarul Revoluției, în care sunt urmăriți penal pentru infracțiuni contra umanității fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, fost șef al Aviației Militare.

Pe 25 octombrie 2023, Curtea de Apel București a decis începerea judecării lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, în acest dosar.

Procurorii au arătat că în timpul evenimentelor din decembrie 1989 a fost instaurată o psihoză generalizată, prin care au fost create numeroase situații de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii.

Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu sunt acuzați că, prin aparițiile lor televizate și comunicatele de presă, au contribuit la instalarea psihozei generalizate și ar fi intervenit pentru diversiunea exercitată pentru executarea soților Ceaușescu.

În septembrie 2024, dosarul e restituit din nou Parchetului, iar în aprilie 2025, Parchetul General îl trimite iarăși în judecată pe Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și alți oficiali.

În 2025, dosarul se află încă la Înalta Curte.

