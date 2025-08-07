A început slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu. Cine sunt foștii premieri care au venit la Cotroceni. Gestul făcut de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu LIVE VIDEO

La ceremonii, sunt prezenţi foştii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă FOTO Facebook/ Ştirile TVR

Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul șef de stat de după Revoluție, care a murit, marți, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din București.

La ceremonii, sunt prezenți foștii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni, au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea și fostul senator social-democrat Șerban Nicolae. Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, al cărui partid, USR, a anunțat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori.

De asemenea, la Cotroceni, au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea și fostul senator social-democrat Șerban Nicolae.

Ads

Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, al cărui partid, USR, a anunțat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori.

Totodată, încă de joi dimineață, la Cotroceni a sosit și Ionuț Vulpescu, un apropiat al lui Ion Iliescu.

Fostul președinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10:30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Ads

Guvernul a declarat ziua de joi zi de doliu național, fiind organizate funerarii de stat, decizie care a produs scandal în coaliție, între PSD și USR.

Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat împreună cu reprezentantul familiei a decis programul zilei de joi.

Astfel, slujba de înmormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10:30, iar înhumarea va avea loc, în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia și prietenii apropiați.

”Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru săvârșirea slujbelor liturgice va fi Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor care va fi însoțit de un sobor de preoți și diaconi”, a transmis Patriarhia Română.

Programul detaliat al zilei:

09:00-09:50 - Sosirea invitaților

10:00 - Scurt moment religios

10:10 - Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 - Moment de reculegere

10:16 - Ridicarea de pe catafalc a sicriului

Sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină);

La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum și Muzica Militară (trompet) pentru Onor;

Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 - Plecarea cortegiului de la Copertină / Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni

10:30-11:30 - Oficierea slujbei religioase de înmormântare

11:15 - Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu

11:35 - Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

11:40 - Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" - Platoul Marinescu

Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului.

Intonarea Imnului Național al României.

Cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Ads

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III

Ceremonia de înmormântare

Sicriul este amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun;

Formare cortegiu funerar și prezentare onor;

Înhumarea are loc în prezența familiei și apropiaților.

Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ads