Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO

Joi, 07 August 2025, ora 16:28
309 citiri
Pungi cu pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu Foto: Hepta
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu.
Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la sfârșitul slujbei religioase oamenii prezenți au primit pungi cu alimente.
Pungi cu produse alimentare
În semn de pomenire, organizatorii au oferit pungi cu produse alimentare variate. Astfel, în fiecare pungă oferită participanților la înmormântare s-au regăsit o sticlă de apă, o bere la doză, o pâine, o porție de salam de biscuiți (desert tradițional românesc), colivă, caserole mici cu diferite preparate gătite și prăjituri de casă, în mai multe sortimente, potrivit click.ro.
Sursa foto: Click
Fostul președinte al României, Ion Iliescu a murit marți, 5 august, după 57 de zile de internare la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București.
Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Palatului Cotroceni, de la ora 10:30, iar înhumarea a avut loc în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3.
La ultimul moment al programului funeraliilor de stat au participat doar familia și prietenii apropiați.
De la înmormântare au lipsit soția fostului lider, Nina Iliescu, și președintele în exercițiu, Nicușor Dan. Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a fost prezent.
Văduva lui Ion Iliescu, Nina Iliescu, în vârstă de 95 de ani, nu a venit la ceremonie din cauza stării de sănătate tot mai precare.
Accesul publicului în incinta cimitirului a fost permis abia de la ora 16:00.
