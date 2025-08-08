"E halucinant". Înmormântarea lui Iliescu cu funeralii de stat, criticată de Andrei Caramitru. "Dacă nu pupați moaștele lui, în genunchi ca la Parascheva, chemăm minerii"

Continuă scandalul cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu cu funeralii de stat. După ce Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, l-a criticat dur pe actualul președinte că nu s-a prezentat la înmormântarea fostului șef de stat, analistul Andrei Caramitru a venit cu o replică și mai acidă, dar pentru cei care-l ridică-n slăvi pe Iliescu.

Iritat la culme de cei care-i ridică osanale primului președinte post-decembrist al României, Caramitru a postat pe pagina personală de Facebook un atac fără precedent la adresa acestora.

"Dacă nu pupați moaștele lui Iliescu, în genunchi ca la Parascheva - chemăm minerii. Ah, dar șeful ălora care urlă asta - nici nu a fost la înmormântare - că era probabil la Saint Tropez. Nici consoarta decedatului nu s-a deplasat.

Ăștia sunt atât de proști că nu se poate așa ceva: e halucinant", a scris Caramitru pe rețeaua de socializare.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Iliescu era internat din 9 iunie la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din Capitală, medicii stabilind că suferă de cancer pulmonar.

Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare.

