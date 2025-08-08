"E halucinant". Înmormântarea lui Iliescu cu funeralii de stat, criticată de Andrei Caramitru. "Dacă nu pupați moaștele lui, în genunchi ca la Parascheva, chemăm minerii"

Vineri, 08 August 2025, ora 16:16
1658 citiri
Fostul președinte Ion Iliescu a murit la 95 de ani FOTO Hepta
Continuă scandalul cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu cu funeralii de stat. După ce Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, l-a criticat dur pe actualul președinte că nu s-a prezentat la înmormântarea fostului șef de stat, analistul Andrei Caramitru a venit cu o replică și mai acidă, dar pentru cei care-l ridică-n slăvi pe Iliescu.
Iritat la culme de cei care-i ridică osanale primului președinte post-decembrist al României, Caramitru a postat pe pagina personală de Facebook un atac fără precedent la adresa acestora.
"Dacă nu pupați moaștele lui Iliescu, în genunchi ca la Parascheva - chemăm minerii. Ah, dar șeful ălora care urlă asta - nici nu a fost la înmormântare - că era probabil la Saint Tropez. Nici consoarta decedatului nu s-a deplasat.
Ăștia sunt atât de proști că nu se poate așa ceva: e halucinant", a scris Caramitru pe rețeaua de socializare.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Iliescu era internat din 9 iunie la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din Capitală, medicii stabilind că suferă de cancer pulmonar.
Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Liderul USR, Dominic Fritz, spune că decizia partidului de a nu participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu a fost cea corectă, luată și de 99,9% dintre români....
Continuă scandalul cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică, în contextul înmormântării lui Ion Iliescu cu funeralii de stat. După ce Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost...
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a explicat vineri, 8 august, acțiunile partidului legate de funeraliile lui Ion Iliescu. USR ar fi respectat legea și a solicitat să nu fie...
Crin Antonescu, fost lider al PNL și fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat vineri, 8 august, într-o postare pe Facebook cu privire la ultimele evenimente de pe scena politică,...
În octombrie anul trecut, Nicușor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidențiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiția cu...
Transferul puterii la Revoluția din 1989 s-a făcut „printr-un telefon și o strângere de mână”, spune istoricul Mădălin Hodor, în cea de-a treia parte a analizei sale asupra carierei...
Moartea nu e o scenă de campanie electorală.
În loc de unitate națională în fața morții, România a oferit și astăzi imaginea unei clase politice reci, divizate, dezorientate, măcinată...
George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa...
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi, 7 august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun,...
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit.
Vicol...
Un fost angajat la Editura Tehnică rememorează perioada în care l-a avut ca director, la acea instituție, în ultimii ani ai comunismului, pe Ion Iliescu.
Anton Popescu, acum în vârstă de...
Istoricul Mădălin Hodor, membru al CNSAS, sugerează că Ion Iliescu n-ar fi fost, în mod real, nici rival al lui Nicolae Ceaușescu, nici prieten cu Mihail Gorbaciov - președintele reformist...
Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de...
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare. De la ceremonie, din motive de sănătate, a lipsit soția sa Nina, care a transmis, însă, un...
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să...
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu.
Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...