Întrebarea pe care politologul Cristian Preda i-ar fi pus-o lui Ion Iliescu: ”Nici el, nici Brucan, nici alți comuniști care după 1989 au pozat în eroi...”

07 August 2025
Pus să-și imagineze ce întrebare i-ar fi adresat fostului președinte Ion Iliescu, politologul Cristian Preda a adus în discuție cea mai importantă voce a opoziției anticomuniste din anii ’80 în România. Într-un interviu publicat joi, 7 august, în ziua de doliu național și a funeraliilor de stat ale lui Iliescu, Preda a vorbit și despre cum va rămâne fostul președinte în memoria românilor.
„L-aș fi întrebat de ce n-a avut curajul pe care l-au avut nu Havel sau Walesa, ci Doina Cornea. Pe care eu o consider cea mai importantă voce a opoziției la comunism din anii ’80. Profesoară de franceză la Cluj, ea a îndurat cu curaj intimidările Securității și ale partidului unic, care au vrut să o facă să tacă, după ce i-a scris lui Ceaușescu că, dacă nu e în stare să facă reforme, atunci trebuie să plece din fruntea țării”, este răspunsul politologului Cristian Preda cu privire la întrebarea pe care i-ar fi pus-o lui Ion Iliescu.
Regimul postdecembrist a preluat disprețul pentru dizidenții anticomuniști, sugerează fostul parlamentar.
„Nici Iliescu, nici Brucan, nici alți comuniști care după 1989 au pozat în eroi nu au sprijinit-o pe Doina Cornea înainte de căderea lui Ceaușescu nici măcar cu un telefon. După care, când au văzut că li se opune și lor, au făcut tot posibilul să o scoată „nebună”. Exact ce spusese și Securitatea despre ea...”, a continuat politologul în interviul acordat gsp.ro.
Întrebat cum va fi amintit Ion Iliescu în memoria colectivă a poporului român, la un deceniu de la moartea sa, politologul a amintit un banc cu Radio Erevan din anii ’80.
„Un ascultător întreabă la radio Erevan cum și-l vor aminti românii pe Ceaușescu peste 50 de ani. Radio Erevan răspunde: despre Nicolae Ceaușescu se va spune că a fost un om politic din vremea lui Helmut Duckadam. Aș răspunde în același stil: peste jumătate de secol, despre Iliescu se va spune că a chemat minerii să-i bată pe studenți la două ore după ce România a fost învinsă de Camerun cu 2-1, la Campionatul Mondial de Fotbal din Italia”, a mai spus Cristian Preda.
