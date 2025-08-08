Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO

Ion Iliescu, primul președinte post-decembrist al României, a fost înmormântat joi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost scos din mașina mortuară și pus pe afetul unui tun, aceeași piesă de artilerie folosită și în timpul funeraliilor Regelui Mihai, în 2017.

Spre deosebire de înmormântarea monarhului, la care au participat, pe 16 decembrie 2017, zeci de mii de oameni care au umplut străzile Bucureștiului, la Ion Iliescu străzile au fost pustii, deși el a avut parte de funeralii de stat, onoruri militare și salve de tun.

Și liderul țărănist, Corneliu Coposu, a scos zeci de mii de oameni pe străzi, la înmormântarea sa din 14 noiembrie 1995.

Nici Coposu, nici Regele nu au avut funeralii de stat.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Iliescu era internat din 9 iunie la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din Capitală, medicii stabilind că suferă de cancer pulmonar.

