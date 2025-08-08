Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 21:55
2938 citiri
Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
Ion Iliescu, uitat de români la funeralii FOTO Hepta

Ion Iliescu, primul președinte post-decembrist al României, a fost înmormântat joi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost scos din mașina mortuară și pus pe afetul unui tun, aceeași piesă de artilerie folosită și în timpul funeraliilor Regelui Mihai, în 2017.

Spre deosebire de înmormântarea monarhului, la care au participat, pe 16 decembrie 2017, zeci de mii de oameni care au umplut străzile Bucureștiului, la Ion Iliescu străzile au fost pustii, deși el a avut parte de funeralii de stat, onoruri militare și salve de tun.

Și liderul țărănist, Corneliu Coposu, a scos zeci de mii de oameni pe străzi, la înmormântarea sa din 14 noiembrie 1995.

Nici Coposu, nici Regele nu au avut funeralii de stat.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Iliescu era internat din 9 iunie la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din Capitală, medicii stabilind că suferă de cancer pulmonar.

Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu onoruri militare.

"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit. Vicol...
Sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de doliu național pentru Ion Iliescu
Sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de doliu național pentru Ion Iliescu
Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu....
#Ion Iliescu, #inmormantare ion iliescu, #Regele Mihai, #Corneliu Coposu , #stiri Ion Iliescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Val de disponibilizari la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
  2. Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
  3. Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
  4. "E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
  5. Premierul Bolojan are doi noi consilieri de stat. Ambii au fost deputați aleși pe listele Alianței USR-PLUS
  6. Oana Ţoiu, întâlnire la Kiev cu Volodimir Zelenski. Ce au discutat ministrul român de Externe și președintele ucrainean FOTO
  7. Bugetarii care riscă să-și piardă locurile de muncă în urma reformei lui Bolojan. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul DOCUMENT
  8. Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”
  9. Măsurile dure pregătite de Guvern transformă șoferii în pietoni. Neplata amenzilor duce la suspendarea automată a permisului
  10. Victorie pentru Traian Băsescu. Primește vilă de protocol de la stat la doi pași de casa fostului premier Adrian Năstase