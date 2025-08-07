Ion Iliescu, lângă Marilyn Monroe, în Playboy: ”Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond. Și eu am fost un player, boy nu prea mai eram...”

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut ocazia în anul 2007 să pozeze și să ofere un interviu pentru celebra revistă cu tentă erotică Playboy.

„Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond, sau mai rău, că habar nu am de Playboy, am zis-o și atunci, știam de Playboy cum știam de capitalism. Întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic.

Numărul cu pricina a apărut după Crăciun, în 2007, și întrebările variau de la Crăciunul revoluționar la cel postdecembrist, de la meciurile de fotbal favorite la cele politice incomode, de la secretele mele culinare la crapul la carton. Am zis de ce nu...”, a spus Ion Iliescu într-un dialog cu fostul său consilier Ionuț Vulpescu.

”Vedeți, a existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei.

Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut. Era o publicație despre Eros în multiplele lui forme, și fără să fim ipocriți, face parte din viață. În plus, și eu am fost un player, adică un jucător, boy nu prea mai eram, și poate și asta a făcut experiența să fie interesantă pentru public”, a mai spus Ion Iliescu despre apariția sa în Playboy.

Iliescu și-a amintit și de faptul că s-a pozat, în papuci de casă, alături de o imagine a regretatei actrițe Marilyn Monroe.

„Îmi amintesc și acum că printre fotografiile selectate pentru interviu era o poză cu mine în papuci, așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu, lângă portretul lui Marilyn Monroe. Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”, a precizat Iliescu.

