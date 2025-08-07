Cum l-a scăpat Laura Codruța Kovesi pe Ion Iliescu de dosarele Revoluției și Mineriadei. Ce se întâmplă acum cu cele două procese

Joi, 07 August 2025, ora 12:13

Ion Iliescu a fost scos de sub urmarire penala de Laura Codruța Koveși FOTO / Hepta

Laura Codruța Kovesi l-a scăpat pe Ion Iliescu de urmărirea penală în două mari dosare în care era anchetat.

Aceasta a semnat, pe vremea când era procuror general al României, două rezoluții de scoatere de sub urmărirea penală a lui Ion Iliescu. Prin Rezoluția nr. 5147/C/2007, Kovesi infirma soluția de începere a urmăririi penale în dosarul 1122/P/2007 – mai exact, Dosarul Mineriadei.

Iar prin Rezoluția nr. 406/C/1147/II/2/2009, Kovesi infirma soluția de începere a urmăririi penale dată de procurorul de caz, Dan Voinea, în cauza penală 97/P/1990 - Dosarul Revoluției.

Pe data de 10 decembrie 2020, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis restituirea la Parchetul Militar a dosarului Mineriadei din 1990, în care au fost trimişi în judecată fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman şi fostul director SRI Virgil Măgureanu, pentru refacerea de la zero a urmăririi penale, după ce toate probele strânse de procurori au fost anulate.

Instanţa supremă a respins toate contestaţiile depuse la dosar de Parchetul General şi părţile vătămate, fiind menţinută o decizie din 8 mai 2019 a unui judecător de cameră preliminară, prin care s-a constatat nelegalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii militari şi s-a dispus excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale. În mai 2019, judecătorul de cameră preliminară a admis cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii din acest dosar, printre care şi fostul preşedinte Ion Iliescu, de partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne, precum şi excepţiile ridicate din oficiu de magistrat.

Dosarele sunt repuse pe rol

Dosarul Mineriadei în care fostul preşedinte Ion Iliescu era judecat pentru reprimarea violentă a manifestanţilor din Piaţa Universităţii se află în procedura de cameră preliminară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi are primul termen de judecată pe 17 octombrie 2025, arată G4Media.

Dosarul Mineriadei a fost retrimis pe masa instanţei pe 2 aprilie 2025. Alături de Ion Iliescu au fost deferiţi Justiţiei pentru infracţiuni imprescriptibile împotriva umanităţii fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu şi Adrian Sârbu, fost consilier al prim-ministrului Petre Roman.

În schimb, dosarul Revoluţiei este în anchetă la Parchetul Militar după ce, în septembrie anul trecut, Înalta Curte a decis restituirea dosarului la parchet din cauza unor vicii de procedură.

Dosarul a fost trimis în judecată de procurorii militar în aprilie 2019, însă în februarie 2022 a fost restituit la parchet tot din cauza unor vicii de procedură. Cazul a fost retrimis în judecată pe 29 iulie 2022.

Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu erau acuzaţi de infracţiuni împotriva umanităţii. Potrivit procurorilor militari, Ion Iliescu ar fi pus la cale confiscarea Revoluţiei cu scopul de a prelua şi menţine puterea.




