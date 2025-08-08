"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 21:39
1574 citiri
Laura Vicol FOTO Facebook/Laura Vicol

Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit.

Vicol deplânge lipsa de respect pentru fostul președinte "nu pentru că a fost Ion Iliescu, ci pentru că e mort" și, mai ales, "pentru că nu mai poate răspunde".

Fosta deputată, implicată în scandalul Nordis, spune că, în timp ce "Iliescu va rămâne în istorie, cu tot ce a însemnat – bun și rău", cei "cu gurile voastre spurcate" nu vor rămâne nicăieri, "nici măcar în amintirea celor pe care îi înjurați azi pentru aplauze ieftine".

"E mort. Tăceți!

Nu pentru că a fost Ion Iliescu. Ci pentru că e mort.

Pentru că nu mai poate răspunde. Pentru că există familie. Pentru că există copii. Pentru că există durere.

Dar voi, cu gurile voastre spurcate, care scuipați și când omul nu mai e, care jubilați peste sicrie și vă credeți judecători ai istoriei, aveți un singur adevăr: zero respect.

Ion Iliescu va rămâne în istorie, cu tot ce a însemnat – bun și rău.

Voi nu veți rămâne nicăieri. Nici măcar în amintirea celor pe care îi înjurați azi pentru aplauze ieftine.

E simplu: cine nu știe să tacă în fața morții, nu a învățat nimic din viață", a scris Laura Vicol pe rețeaua de socializare.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Iliescu era internat din 9 iunie la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din Capitală, medicii stabilind că suferă de cancer pulmonar.

Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare.

