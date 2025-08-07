Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”

Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare.

Dragnea spune că Iliescu a fost „un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută.”

„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice. Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii românești. Un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea comunismului.

A fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, contribuind la evoluția noastră către destinul nord-atlantic. Meritele și defectele lui rămân de acum în seama istoriei.

Ion Iliescu a fost părintele politic și spiritual al PSD, un partid pe care l-a înființat, l-a condus și l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost președinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit.

Ads

Drum bun în istorie, domnule președinte!

Condoleanțe familiei și celor apropiați!”, a transmis Liviu Dragnea.

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

Ads

Miercuri dimineața, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte, acoperit cu Drapelul Național, a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

La catafalc au fost așezate și crucea fostului președinte, dar și o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soția acestuia, Nina Iliescu. 'Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina'' - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.

Pe parcursul zilei de miercuri, oficiali ai statului, reprezentanți ai corpului diplomatic, dar și simpli cetățeni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

Printre cei care și-au prezentat condoleanțele s-au numărat foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, care a venit însoțit de trei membri ai Cabinetului - vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, foștii premieri PSD Marcel Ciolacu și Victor Ponta, senatorii PSD Daniel Zamfir, Robert Cazanciuc, Titus Corlățean, dar și Adrian Streinu Cercel. Au mai trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu deputatul minorităților naționale Nicolae Păun, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, deputatul George Becali, fosta ministră a Educației Ecaterina Andronescu, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu, fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, fostul director al Arhivelor Naționale ale României Ioan Drăgan, reprezentanți ai Curții de Conturi, Curții Constituționale și ai corpului diplomatic.

Au fost aduse coroane de flori și au fost aprinse lumânări în memoria fostului șef de stat.

Înhumarea a avut loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Ads