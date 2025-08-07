Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”

Joi, 07 August 2025, ora 15:19
933 citiri
Dragnea și Iliescu FOTO Facebook/ Liviu Dragnea
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare.
Dragnea spune că Iliescu a fost „un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută.”
„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice. Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii românești. Un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea comunismului.
A fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, contribuind la evoluția noastră către destinul nord-atlantic. Meritele și defectele lui rămân de acum în seama istoriei.
Ion Iliescu a fost părintele politic și spiritual al PSD, un partid pe care l-a înființat, l-a condus și l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost președinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit.
Drum bun în istorie, domnule președinte!
Condoleanțe familiei și celor apropiați!”, a transmis Liviu Dragnea.
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.
Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.
Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.
Miercuri dimineața, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte, acoperit cu Drapelul Național, a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
La catafalc au fost așezate și crucea fostului președinte, dar și o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soția acestuia, Nina Iliescu. 'Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina'' - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.
Pe parcursul zilei de miercuri, oficiali ai statului, reprezentanți ai corpului diplomatic, dar și simpli cetățeni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.
Printre cei care și-au prezentat condoleanțele s-au numărat foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, care a venit însoțit de trei membri ai Cabinetului - vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, foștii premieri PSD Marcel Ciolacu și Victor Ponta, senatorii PSD Daniel Zamfir, Robert Cazanciuc, Titus Corlățean, dar și Adrian Streinu Cercel. Au mai trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu deputatul minorităților naționale Nicolae Păun, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, deputatul George Becali, fosta ministră a Educației Ecaterina Andronescu, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu, fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, fostul director al Arhivelor Naționale ale României Ioan Drăgan, reprezentanți ai Curții de Conturi, Curții Constituționale și ai corpului diplomatic.
Au fost aduse coroane de flori și au fost aprinse lumânări în memoria fostului șef de stat.
Înhumarea a avut loc doar în prezența familiei și a apropiaților.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu.
Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare....
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog,...
În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist.
Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al...
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost...
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București.
Adrian Năstase a vorbit...
Pus să-și imagineze ce întrebare i-ar fi adresat fostului președinte Ion Iliescu, politologul Cristian Preda a adus în discuție cea mai importantă voce a opoziției anticomuniste din anii...
O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut ocazia în anul 2007 să pozeze și să ofere un interviu pentru celebra revistă cu...
Foști și actuali oameni politici au fost prezenți, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul...
Unul dintre cei care au deschis o sticlă de șampanie la moartea lui Ion Iliescu, activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca „Ceaușescu”, a povestit scenele din 22 decembrie 1989, când cuplul...
Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a...
Laura Codruța Kovesi l-a scăpat pe Ion Iliescu de urmărirea penală în două mari dosare în care era anchetat.
Aceasta a semnat, pe vremea când era procuror general al României, două...
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării.
Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu...
Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr.
Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au...
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci.
Astfel, la nunta sa cu...