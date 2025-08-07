Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”

La scurt timp după decesul primului președinte al României postdecembriste, analiza unei societăți care pare că nu își găsește drumul abia începe. Iar una dintre întrebările care se ridică este următoarea: care este gândirea economică pe care a articulat Ion Iliescu statul român? Care au fost ideile sale și în ce măsură acestea explică evoluția statului român de după 1990?

Din acest punct de vedere, prin urmare, profesorul de Științe Politice Sergiu Mișcoiu explică faptul că Ion Iliescu, din perspectiva teoriei economice pe care a îmbrățișat-o, a fost un marxist influențat în primul rând de gândirea sovietică leninistă și post-leninistă, gândire care a restructurat marxismul chiar și din perspectivă economică.

Pe de altă parte, adaugă acesta, gândirea marxistă este prezentă, destul de clar, ca gândire economică în mare parte din universitățile occidentale, ba chiar în locurile de decizie intelectuală și politică din lume.

Iar în ceea ce-l privește pe Ion Iliescu, mai spune Sergiu Mișcoiu, acesta a încercat să adapteze forma ceva mai rudimentară de marxism-leninism învățată în URSS unei evoluții către transformarea liberală a statului, dar bazele gândirii sale sunt neîndoielnic baze marxiste.

„N-aș zice că este un foarte fin ideolog al marxismului, este totuși un om care nu s-a ocupat foarte serios de economie politică, ci mai degrabă un economist marxist amator. El este un practician al politicii și de aceea o bună parte din ideile sale au fost ulterior revizitate, contrazise chiar de cei din jurul său. Dacă ne amintim de Alexandru Bârlădeanu sau de Dan Marțian, care erau mai apropiați de zona aceasta ideologic marxistă și care au fost președinții Senatului, respectiv președintele Camerei Deputaților între 1990 și 1992, ambii l-au criticat pe Iliescu că nu înțelege foarte bine, în momente diferite, desigur, ce se însemnau anumite concepte”, explică profesorul de Științe Politice.

Ads

Prin urmare, continuă acesta, din perspectiva istoriei ideilor aplicate tranziției societății românești de după Revoluție, este interesant modul în care cei doi au ajuns să-l critice la un moment dat pe Iliescu pentru că n-a înțeles foarte bine direcția în care erau interpretați anumiți autori din gândirea marxistă economică și că a încercat să facă un fel de scurtătură, care însă nu stătea bine în picioare.

„Încă o dată, Iliescu este un practician al politicii, un inginer de ape, totuși nu era format în domeniul acesta, pe când alții erau formați ca filozofi sau economiști marxiști la Ștefan Gheorghiu (instituție de învățământ superior afiliată Partidului Comunist, specializată în studii social-politice în perioada guvernării comuniste din România, n.r.) cu o bază mai solidă ideologică”, subliniază Sergiu Mișcoiu.

Fără îndoială însă, concluzionează profesorul de Științe Politice, Iliescu este marcat profund de o școală de gândire marxistă care a fost obligată să se adapteze unei situații inedite, de unde și struțo-cămila economiei sociale de piață pe care a încercat s-o livreze în anii 1990.

Ads