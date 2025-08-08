A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale

China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi, 7 august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, citat de agenţia chineză de presă Xinhua.

Guo a spus că Ion Iliescu, un important lider al României şi un vechi prieten al poporului chinez, a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România şi la cooperarea prietenoasă dintre cele două ţări.

„Regretăm profund moartea fostului preşedinte Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului şi poporului român, precum şi familiei sale”, a adăugat Guo.

Mesajul intervine în ziua în care fostul preşedinte, decedat marţi la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat cu funeralii de stat.

Ion Iliescu a fost coleg de facultate în timpul studiilor la Moscova cu fostul prim-ministru chinez Li Peng.

Singura ţară care a mai transmis un mesaj public de condoleanţe după moartea lui Ion Iliescu a fost Rusia, prin intermediul ambasadei de la Bucureşti. „În legătură cu încetarea din viaţă a omului de stat român remarcabil, primul Preşedinte al României, Ion Iliescu, care a adus o contribuţie semnificativă la menţinerea relaţiilor constructive dintre Rusia şi România, transmitem cele mai sincere condoleanţe poporului român, familiei şi celor apropiaţi”, a fost mesajul postat miercuri pe pagina de Facebook a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti.

Ads