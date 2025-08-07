"Pentru mine e o imensă durere". Mesajul sfâșietor transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat

Joi, 07 August 2025, ora 17:19
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare. De la ceremonie, din motive de sănătate, a lipsit soția sa Nina, care a transmis, însă, un mesaj sfâșietor chiar pe blogul pe care obișnuia să scrie Ion Iliescu.
Soția primului președinte post-decembrist al României le-a mulțumit în mesajul său celor care s-au ocupat de ceremonia funerară și de înmormântare, dar și doctorilor care au avut grijă de Iliescu.
Nina Iliescu nu i-a uitat nici pe "oamenii pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu".
"În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.
Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.
Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.
Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele", a scris Nina Iliescu în mesajul său.
