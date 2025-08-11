Moartea lui Ion Iliescu nu a adus și iertare. Un politolog prevede un nou record pentru Grindeanu: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”

Autor: Andreea Ruxanda - Redactor-șef Ziare.com
Luni, 11 August 2025, ora 10:39
621 citiri
Moartea lui Ion Iliescu nu a adus și iertare FOTO /Hepta

PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne la guvernare, după ce a refuzat participarea la ultimele ședințe de coaliție. Decizia USR de a boicota prin absență funeraliile de stat dedicate fostului președinte Ion Iliescu a provocat o reacție atât de violentă în PSD, încât politologul Cristian Preda consideră că președintele interimar social-democrat Sorin Grindeanu ar putea obține un nou record: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”.

Politologul Cristian Preda spune că PSD se află într-un teritoriu la fel de original ca și democrația din primii ani după Revoluția din 1989.

„Spre deosebire de ce s-a petrecut la moartea lui Corneliu Coposu sau a Regelui Mihai, decesul lui Iliescu nu a trezit acea emoție convertibilă în iertare din partea adversarilor și, mai târziu, în respect cvasi-unanim din partea publicului. Dimpotrivă, corpul social s-a arătat iarăși scindat. Cum mai fusese și acum câteva luni, din pricina lui Georgescu și/sau a lui Simion. Acum, nu viitorul, ci trecutul a rupt națiunea în două”, a scris politologul și fostul europarlamentar Cristian Preda într-un text publicat pe comunitatealiberala.ro, care îl numește pe Ion Iliescu „ateul distribuit post mortem în rol de Mesia”.

El a amintit că Sorin Grindeanu are deja un record impresionant, cel de a fi destituit din funcția de premier după doar 6 luni, printr-o moțiune de cenzură depusă chiar de PSD.

„De numele lui Grindeanu e deja legat un episod unic în istoria democrației noastre: el a fost destituit printr-o moțiune de cenzură depusă de propriul partid, la șase luni după ce fusese uns premier. Am putea avea o a doua performanță demnă de cartea recordurilor: plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”, spune Cristian Preda.

Politologul subliniază și că USR nu a răspuns PSD cu aceeași monedă după anunțul că social-democrații se întâlnesc luni pentru a decide dacă rămân la guvernare.

„PSD a crezut că poate folosi ocazia ca să strângă capital electoral. Pentru un soi de înviere, în care ateul Iliescu joacă rolul unui Mesia (...) Partidul lui Grindeanu a intrat într-o epocă teologico-politică la fel de originală ca și democrația la care visa, în 1990, părintele său fondator”, se încheie textul lui Cristian Preda.

Purtătorul de cuvânt USR explică toate acțiunile partidului după moartea lui Ion Iliescu. Mesaj pentru PSD despre „lucrurile la care ne-am angajat împreună"
Purtătorul de cuvânt USR explică toate acțiunile partidului după moartea lui Ion Iliescu. Mesaj pentru PSD despre „lucrurile la care ne-am angajat împreună”
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a explicat vineri, 8 august, acțiunile partidului legate de funeraliile lui Ion Iliescu. USR ar fi respectat legea și a solicitat să nu fie...
O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant" și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică" în ziua înmormântării lui Ion Iliescu
O filială PSD acuză USR de „anticomunism militant” și pe președintele Nicușor Dan de un „gest de lașitate politică” în ziua înmormântării lui Ion Iliescu
Filiala PSD Sibiu a transmis joi, 7 august, un monolog acid scris de prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean, care acuză USR de „anticomunism militant” și explică de ce românii care s-au...
