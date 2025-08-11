Moartea lui Ion Iliescu nu a adus și iertare. Un politolog prevede un nou record pentru Grindeanu: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”

PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne la guvernare, după ce a refuzat participarea la ultimele ședințe de coaliție. Decizia USR de a boicota prin absență funeraliile de stat dedicate fostului președinte Ion Iliescu a provocat o reacție atât de violentă în PSD, încât politologul Cristian Preda consideră că președintele interimar social-democrat Sorin Grindeanu ar putea obține un nou record: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”.

Politologul Cristian Preda spune că PSD se află într-un teritoriu la fel de original ca și democrația din primii ani după Revoluția din 1989.

„Spre deosebire de ce s-a petrecut la moartea lui Corneliu Coposu sau a Regelui Mihai, decesul lui Iliescu nu a trezit acea emoție convertibilă în iertare din partea adversarilor și, mai târziu, în respect cvasi-unanim din partea publicului. Dimpotrivă, corpul social s-a arătat iarăși scindat. Cum mai fusese și acum câteva luni, din pricina lui Georgescu și/sau a lui Simion. Acum, nu viitorul, ci trecutul a rupt națiunea în două”, a scris politologul și fostul europarlamentar Cristian Preda într-un text publicat pe comunitatealiberala.ro, care îl numește pe Ion Iliescu „ateul distribuit post mortem în rol de Mesia”.

Ads

El a amintit că Sorin Grindeanu are deja un record impresionant, cel de a fi destituit din funcția de premier după doar 6 luni, printr-o moțiune de cenzură depusă chiar de PSD.

„De numele lui Grindeanu e deja legat un episod unic în istoria democrației noastre: el a fost destituit printr-o moțiune de cenzură depusă de propriul partid, la șase luni după ce fusese uns premier. Am putea avea o a doua performanță demnă de cartea recordurilor: plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”, spune Cristian Preda.

Politologul subliniază și că USR nu a răspuns PSD cu aceeași monedă după anunțul că social-democrații se întâlnesc luni pentru a decide dacă rămân la guvernare.

„PSD a crezut că poate folosi ocazia ca să strângă capital electoral. Pentru un soi de înviere, în care ateul Iliescu joacă rolul unui Mesia (...) Partidul lui Grindeanu a intrat într-o epocă teologico-politică la fel de originală ca și democrația la care visa, în 1990, părintele său fondator”, se încheie textul lui Cristian Preda.

Ads