Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp

Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii FOTO Facebook/Observator
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să ajungă, după moartea fostului președinte, în posesia unei persoane care i-a fost alături ani de zile și pe care a considerat-o parte din familie. Decizia ar aparține fostului cuplu prezidențial.
Ion Iliescu și soția lui ar fi stabilit încă de acum câțiva ani cine va moșteni vila din cartierul Primăverii. Fostul președinte a cumpărat-o în 1996 cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o, scrie observatornews.ro
Ordonanța respectivă a fost dată de premierul de atunci Nicolae Văcăroiu, chiar înainte ca Ion Iliescu să piardă alegerile prezidențiale din 1996 în fața lui Emil Constantinescu, și prevedea că toți chiriașii puteau să-și cumpere locuințele.
Tot în acea perioadă, Viorel Hrebenciuc, șeful Secretariatului General al Guvernului, a semnat, în lunile august-noiembrie 1996, peste 50 de ordine speciale prin care mai mulți chiriași au reușit să cumpere de la RAAPPS mai multe case în Primăverii și Dorobanți, contra unor sume cuprinse între 1.000 și 15.000 de dolari, mai scrie sursa citată.
Potrivit ofertelor de pe piața imobiliară, o locuință similară cu a lui Ion Iliescu, situată în cartierul Primăverii, se vinde cu aproape două milioane de euro.
Cel care ar putea moșteni acest imobil este un ofițer SPP, care a rămas lângă Iliescu și după ce s-a pensionat.
