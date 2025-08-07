Joi, 07 August 2025, ora 11:33
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci.
Astfel, la nunta sa cu americanul Bart Conner, în 1996, Nadia Comăneci i-a avut ca nași pe Dana și Adrian Năstase, care era atunci unul dintre cei mai importanți oameni politici, însă ”Zeița de la Montreal” l-ar fi dorit în această postură chiar pe președintele Ion Iliescu.
”Cred că Nadia ar fi vrut ca Ion Iliescu să fie naș, iar noi am fost a doua alegere. Cred că Nadia voia să facă o reconciliere cu zona politică de aici, după plecarea ei. Eu m-am bucurat pentru că o admiram, soția mea la fel”, a dezvăluit ulterior Adrian Năstase.
”Am încercat să-l convingem inițial pe Ion Iliescu să ne cunune, dar nu era căsătorit la biserică și atunci nu se putea. Ilie Năstase mi-a dat ideea cu Adrian Năstase", a recunoscut Nadia Comăneci într-un interviu acordat pentru România Liberă.
În acest context, imediat după decesul fostului președinte al României, în mediul online a apărut un documentar intitulat „Ion Iliescu. Ultima baricadă”. Materialul lansat de către Ionuț Vulpescu, fost consilier al lui Ion Iliescu, cuprinde și o mărturie a Nadiei Comăneci.
”Am apreciat la domnul președinte Ion Iliescu susținerea continuă pe care a arătat-o mereu pentru sportul românesc și sportivii români. Am înțeles că și domnia sa a practicat mai multe sporturi în tinerețe și cred că știa foarte bine ce înseamnă sportul de performanță, pregătirea necesară înaintea unei competiții și munca din spatele unui rezultat sau a unei medalii.
În toate ocaziile a fost foarte deschis și cald în discuții, iar aprecierea pe care o avea pentru mine și pentru performanțele obținute în gimnastica românească era vizibilă.
În același timp, personal, căldura și respectul pe care familia mea le-a simțit la recepția oferită de dânsul la Cotroceni, în anul căsătoriei mele, au fost extrem de speciale”, a spus Nadia Comăneci.
