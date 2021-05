Avionul prezidential "Super One-Eleven" al lui Nicolae Ceausescu a fost scos la licitatie pentru 25.000 de euro

Cele doua avioane au fost clasate recent in patrimoniul cultural national mobil, categoria TEZAUR.Rombac "Super One-Eleven" a fost timp de patru ani aeronava fostului dictator Nicolae Ceausescu . Avionul, considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, este scos la licitatie pe 27 mai, pentru pretul de pornire de doar 25.000 de euro. In august 1982 era prezentat public primul si singurul avion de pasageri construit in Romania - ROMBAC 1-11 (sau Rombac One-Eleven), iar primul zbor oficial a fost executat in toamna aceluiasi an pe aeroportul Baneasa, in fata intregii conduceri a statului roman. Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 avut loc un an mai tarziu, in ianuarie 1983, pe ruta Bucuresti-Timisoara, iar prima cursa externa a acestui aparat a fost efectuata in martie acelasi an pe ruta Bucuresti-Londra.Astfel, Romania devenea primul stat comunist din lume, exceptand URSS, care producea un avion de pasageri cu reactie, motoarele fiind fabricate in tara noastra la uzinele Aerofina si Turbomecanica, sub licenta Rolls Royce. Avionul "Super One-Eleven" a fost folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceausescu timp de 4 ani, intre 1986 si 1989. Desi a fost exploatat ani buni, chiar si in zone de zbor dificile, niciun aparat construit la comanda lui Nicolae Ceausescu nu s-a prabusit si niciun pasager nu a murit la bord. De-a lungul istoriei aviatiei mondiale, exista foarte putine tipuri de aeronava care sa aiba cifra zero in dreptul accidentelor mortale.Alaturi de modelul "Super One-Eleven" este scos la licitatie si avionul prezidential "Negresti", folosit pentru zborurile prezidentiale din timpul primului mandat al presedintelui Ion Iliescu. Acest avion este ultimul Rombac 1-11 construit in Romania, efectuand primul zbor in 1989 si are pretul de pornire de 25.000 de euro.Avand in vedere raritatea extrema a acestor modele si insemnatatea modelului pentru istoria tehnica a Romaniei, cele doua avioane au fost clasate in patrimoniul cultural national mobil, categoria tezaur. Vanzarea are caracter de lichidare, avioanele fiind puse in licitatie in cadrul lichidarii patrimoniale a fostei intreprinderi de stat Romavia. Piesele scoase la licitatie joi, 27 mai, ora 18:30 , in cadrul licitatiei "All-Star Game" pot fi vizionate fie in catalogul online al licitatiei (artmark.ro), fie fizic pe platforma Aeroportului International Henri Coanda, in incinta Bazei 90 Transport Aerian Otopeni "Comandor aviator Gheorghe Banciulescu".