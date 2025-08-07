Ce a făcut Nicușor Dan în timp ce trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu era depus la Cotroceni. Actualul președinte nu a participat la ceremonii și înmormântare

Foști și actuali oameni politici au fost prezenți, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, primul șef de stat de după Revoluție, care a murit, marți, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din București.

La ceremonii, au fost prezenți foștii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă. De asemenea, la Cotroceni au sosit fostul ministru al Agriculturii Petre Daea și fostul senator social-democrat Șerban Nicolae, dar și Virgil Măgureanu, primul director al Serviciului Român de Informații.

Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, al cărui partid, USR, a anunțat că nu participă la funeralii, a trimis o coroană de flori. Klaus Iohannis și Nicușor Dan au lipsit de la ceremonii. Este de remarcat și absența lui Mircea Geoană, fost președinte PSD.

În cele două zile în care sicriul fostului președinte a fost expus la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan s-ar fi aflat la Cotroceni, dar nu a participat la funeralii.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, atât miercuri cât și joi, președintele Nicușor Dan a fost prezent la biroul de la Palatul Cotroceni.

Singurii care nu și-au făcut apariția, până la această oră, la ceremonii sunt fostul președinte Klaus Iohannis și actualul șef al statului, Nicușor Dan, însă ambii au transmis mesaje de condoleanțe după anunțul privind decesul lui Ion Iliescu.

”Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte”, a scris, marți, pe Facebook, președintele Nicușor Dan.

”Primul Președinte ales al României post-decembriste, Ion Iliescu, s-a stins astăzi din viață. Mandatele sale de președinte au avut un impact semnificativ asupra României”, a transmis și fostul președinte Klaus Iohannis.

Iohannis a transmis și condoleanțe: ”Transmit condoleanțe soției și celor apropiați! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!”.

Este de remarcat și absența, de la ceremonii, a lui Mircea Geoană, fost președinte PSD și fost președinte al Senatului, dar și fost ministru de Externe în Guvernul Adrian Năstase. Acesta nu a transmis niciun mesaj după anunțul morții lui Ion Iliescu.

