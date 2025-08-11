De ce nu a avut copii Ion Iliescu. Dezvăluirile făcute de fostul președinte al României despre frații săi

Ion Iliescu, decedat pe data de 5 august, la vârsta de 95 de ani, nu a avut copii împreună cu soția sa, Nina Iliescu. Fostul președinte al României a explicat motivul, în cadrul unui interviu acordat în urmă cu 14 ani.

Faptul că Iliescu nu a avut copii nu ar fi avut legătură cu ateismul, ori cu egoismul. Fostul șef de stat, împreună cu soția sa, ar fi încercat să aibă moștenitori, dar nu ar fi izbutit, din cauza unor probleme de sănătate.

„Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie… Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea… Nu s-a mai putut”, a declarat Ion Iliescu, pentru Libertatea.

Ion și Nina Iliescu nu și-au dorit să înfieze un copil.

„Viața noastră a fost așa de agitată, încât nu puteam face asta”, a mai transmis fostul președinte.

Dezvăluiri despre frații lui Ion Iliescu. Cine au fost și cum au murit

Ion Iliescu a fost ultimul dintre frați care a decedat.

„Am avut trei frați, dar toți trei au murit. Eu sunt cel mai în vârstă dintre cei patru frați. S-au dus toți, pe rând…

Primul s-a stins în 1984, când eu eram dat afară de la muncă. Era inginer în cadrul Institutului Energiei Electrice și lucra pe un șantier în Irak, la Kirkuk. A făcut infarct și a murit pe șantier. Deci, pe de o parte eu eram dat afară de la Institutul Apelor și cu greu, după trei luni, mi-am găsit un loc de muncă la editură; de cealaltă parte, el venea în țară, într-un coșciug sigilat…

Al doilea frate, cel mai tânăr dintre noi, care s-a născut după moartea tatălui meu, a avut cancer la plămâni, fiind un fumător înrăit.

Poate cel mai inteligent dintre noi, Mihai, a studiat limba arabă, iar când a fost maică-mea plecată în Rusia, a prins din mers limba rusă, italiană, engleză; avea o minte foarte ageră. A murit la mai puțin de 60 de ani. Al treilea, adică cel de mijloc, Crișan, a murit în 2005”, a explicat Ion Iliescu, în interviul menționat.

