Mesajul lui Traian Băsescu: „Condoleanțe Doamnei Nina Iliescu”. Ce se întâmplă acum cu fosta primă doamnă a României, rămasă văduvă. Dorința ei secretă

Traian Băsescu, care i-a urmat lui Ion Iliescu în funcția de președinte al României în 2004, a transmis un mesaj un pic diferit față de celelalte care au apărut până acum. Băsescu, care nu l-a simpatizat pe fostul lider PSD, a transmis condoleanțe Ninei Iliescu, rămasă acum văduvă.

„Condoleanțe Doamnei Nina Iliescu, celor care i-au fost apropiați și respectul cuvenit memoriei Primului Președinte Ales al României”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Soția fostului președinte, Nina Iliescu, nu s-a dezlipit nici o clipă de la căpătâiul celui pe care îl iubește de la vârsta de 18 ani. Ea a fost surprinsă luni, pe 4 august, dărâmată de durere în timp ce mergea la spital, pentru a-i fi alături fostului președinte, a scris Click.ro

Potrivit jurnalistului vrâncean Cristi Irimia, Nina Iliescu ar fi avut o dorință, anume să își dea acordul pentru declararea decesului soțului ei.

Ads

Ion și Nina Iliescu s-au cunoscut în 1948, în primul an al comunismului în România. Amândoi aveau 18 ani atunci și erau elevi de liceu în București. A urmat și o scurtă despărțire, în 1949, când Nina Șerbănescu, așa cum se numea pe atunci, a primit o bursă la Moscova. Un an mai târziu, a venit și Ion Iliescu în capitala URSS, tot cu bursă, și a reluat idila. La umbra lui Lenin și în țara condusă cu o mână de fier de Stalin, Ion și Nina au decis să se căsătorească.

Nunta a avut loc la București, pe 21 iulie 1951, amândoi având 21 de ani. Luna de miere de la Sovata a fost de două săptămâni. Tânărul cuplu s-a întors apoi la Moscova, pentru continuarea studiilor, de unde au revenit în 1954.

Când Ion Iliescu a fost ales președinte al României democratice, în 1990, Nina Iliescu a devenit prima doamnă. Dar a vrut să nu repete greșelile făcute de tiza ei, Elena Ceaușescu, prima și singura prima doamnă a Republicii Socialiste România, anume să acapareze toată puterea.

Ads

„Soția mea este cel mai bun prieten al meu. Trăim în primul rând de-o viață. Este o persoană cu o personalitate puternică și niciodată nu a acceptat o poziție secundară față de mine și nu a vrut să-și consacre statutul de soție a lui Iliescu.

Are propria sa personalitate, a avut răspunderile proprii cu un destin profesional bine determinat și nu a vrut, pe lângă conjunctura dată, amintirea unei anumite practici a Cabinetului 2 din România, nu a vrut să accepte nici un fel de similitudini din acest punct de vedere și de aceea, păstrând susținerea morală continuă și comuniunea în înțelegerea lucrurilor, își păstrează și un ton critic foarte sever, este criticul meu, este cel mai apropiat om.

Este omul cel mai apropiat și care suferă alături de mine când sunt probleme grele, dar care este și criticul cel mai sever și cel mai obiectiv, pentru că o face nu interesat, ci pur și simplu pentru că vrea să îmi meargă bine”, mărturisea Iliescu în 2004.

Printre ultimele declarații publice ale Ninei Iliescu sunt din decembrie 2020, din timpul pandemiei, când a vorbit cu un jurnalist despre starea de sănătate a ei și a soțului ei.

Ads

Nina Iliescu: Se simte bine, suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a trebuit să meargă la medicul stomatolog, să-și repare o măsea.

Reporter: Dar nu a avut coronavirus cum a apărut în presă, nu?

Nina Iliescu: Nuu, nu, nu avem coronavirus, am făcut testul și nu avem. Nu am cerut urna mobilă de data asta. (...) Și după aia am constatat că șefa secției respective a avut coronavirus și de regulă șefa venea cu urna. Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem.

Reporter: Ați ieșit din casă?

Nina Iliescu: În general nu am ieșit, nu am ieșit, dar am avut... avem și un ajutor în gospodărie. De patru ori pe săptămână, o zi pe săptămână facem curățenie generală cu ajutorul unei firme care trimite două doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem. Baietii de la SPP întotdeauna intră cu masca și se dezinfectează pe mâini.

Reporter: Dvs. cum sunteți cu sănătatea?

Nina Iliescu: Cu sănătatea ca la 90 de ani, când o să ajungeți la 90 de ani o să vă aduceți aminte cum am fost eu.

Ads