Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”

George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa public pe fostul șef de stat, fie că era vorba despre lumânările pe care i le aducea în fața porții de ziua sa, fie că perturba lansările de carte la care participa Iliescu, sfârșind prin a fi evacuat de forțele de ordine. Liderul AUR a reiterat mereu necesitatea soluționării dosarelor Revoluției și Mineriadei și încarcerarea lui Ion Iliescu.

Discursul președintelui Alianței pentru Unirea Românilor s-a schimbat brusc zilele acestea, la moartea fostului lider social-democrat, când a adoptat un ton moderat și chiar laudativ la adresa lui Ion Iliescu. Simion a spus că, în ciuda diferențelor ideologice, „atunci când a fost Ion Iliescu președinte, nu se interziceau partide, cum a făcut Iohannis, nu se interziceau site-uri și nu se anulau alegeri”.

„Noi, creștinii, spunem că a plecat la Dumnezeu. Eu și conducerea AUR nu dorim să facem alte comentarii. Dumnezeul să îl ierte, așa se spune”, a declarat George Simion la Realitatea PLUS.

Abordarea lui Simion are rolul, pe de-o parte, de a arăta cât de „dictatorial” este regimul de acum și cât de represiv este la adresa „suveraniștilor”, dar are și rolul de a nu-i deranja pe susținătorii PSD migrați la AUR în ultimii ani, care au mai mult sau mai puțin o părere bună despre fostul șef de stat.

Ads

Politologul Cristian Pîrvulescu remarcă oportunismul lui George Simion, care a fost „anti-iliescian” atunci când i-a folosit, în anii de „activism”, iar acum adoptă o atitudine mult mai moderată, în contextul în care electoratul său este format și din PSD-iști.

„S-a consacrat ca un anti-iliescian, ceea ce i-a folosit la momentul respectiv, dar acum publicul său este format și din foștii susținători ai lui Ion Iliescu. În orice caz, oameni care nu ar vrea să-l vadă pe Ion Iliescu atacat. Pentru că, mă rog, lumea se întreabă, dar de ce n-a fost multă lume la înmormântare. O dată pentru că a fost făcută foarte repede, deci s-a decis să se desfășoare rapid. Pe de altă parte, pentru că, mă rog, publicul lui Ion Iliescu este un public care se uită la televizor, nu participă la manifestații de genul ăsta, dar el votează, și pentru că votează a avut grijă să nu-l ostilizeze. Atât”, afirmă politologul pentru Ziare.com.

Ads

În momentul de față, spune decanul Facultății de Științe Politice, harta electorală a României de la turul doi al alegerilor prezidențiale, dominată de AUR în zonele în care PSD nu putea fi contestat înainte, arată exact motivul pentru care liderul extremist a ales să-și tempereze discursul. „O să înțelegeți că logica este cât se poate de simplă și de electoralistă.”

Prin comparație, având în vedere funcția, absența lui Nicușor Dan este „marcantă și regretabilă”, spune Pîrvulescu, deoarece acesta reprezintă statul român și are obligații protocolare.

„Pentru că Nicușor Dan nu mai este un om. Este statul român. Încarnează statul român și are obligațiile care revin din asta. Obligații care nu sunt întotdeauna plăcute, care nu țin neapărat de valori, ci țin de obligația ceremonială. Iar Ion Iliescu a fost un președinte al statului român, față de care mulți am avut rezerve foarte serioase, le avem în continuare, dar asta nu înseamnă că trebuie să nu-l onorăm așa cum onorăm statul român. Ion Iliescu a fost în perioada aceea, fie că ne place, fie că nu ne place și, în fapt, istoric a fost încarnarea statului român. Că a luat-o printr-o direcție greșită, că se putea altfel, astea sunt deja comentarii”, încheie Cristian Pîrvulescu.

Ads

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că nu avea niciun sens ca Simion să se poziționeze de aceeași parte cu USR-ul în ceea ce-l privește pe Ion Iliescu.

„Pe de altă parte, cred că există și o altă explicație. Ion Iliescu nu mai reprezintă o miză astăzi. Chiar dacă controversele, disputele sunt majore legate de ce-a lăsat în urmă, cred că acestea se desfășoară într-un spațiu politic și de comentariu politic. Cred că societatea nu este în niciun fel sensibilă acum la acest lucru, și am văzut asta din cât de puțină lume a fost prezentă la funeraliile lui Ion Iliescu”, spune analistul, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că, din cauza faptului că nu mai reprezintă o miză, în contextul în care Iliescu s-a retras din viața politică în urmă cu 20 de ani, nu reprezenta o sursă de voturi opoziția față de fostul șef al statului.

„Pentru publicul USR contează, pentru că au moștenit atitudinea de opoziție față de Ion Iliescu din anii 90, dar pentru AUR nu cred că este o miză, pentru publicul lor nu contează Ion Iliescu, pur și simplu au cu totul și cu totul alte idei, alte preocupări în momentul de față”, mai spune Ion M. Ioniță.

Ads

„În al treilea rând, cred că pentru Simion oricum nu contează, adică nu este pentru el un obiectiv acum. A fost atunci când încerca să se definească ca un opozant, dar el a trecut prin multe etape. Se uită foarte mult la ceea ce aduce câștig electoral pe moment, nu cred că urmărește pe termen lung ce se întâmplă”, mai spune analistul.

Jurnalistul mai punctează faptul că o bună parte din electoratul PSD se regăsește la AUR acum, partea conservatoare și anti-occidentală, lucruri pe care și partidul înființat de Iliescu le avea în comun.

George Simion cel „anti-iliescian”

Atitudinea de revoltă la adresa lui Iliescu și a regimului pe care acesta l-a reprezentat i-a adus beneficii lui George Simion în trecutul său de „activist”. Pe 3 martie 2009, împreună cu un grup de tineri, Simion a mers acasă la Ion Iliescu, chiar de ziua acestuia, pentru a-i duce lumânări.

„Am venit să-i urăm „La mulți ani” și să trăiască să plătească pentru crimele din '89”, declara atunci Simion.

Ads

Liderul AUR reamintea chiar anul trecut despre acest episod, într-un videoclip postat pe Facebook. „Uitați motivul pentru care eu nu voi face niciodată alianță cu copiii lui Iliescu”, a scris acesta în descriere.

Un an mai târziu, la Bookfest, evenimentul de carte organizat la Romexpo, Simion, la momentul acela lider al organizației „Noii Golani”, împreună cu alți tineri, a protestat față de evenimentul de lansare a cărții lui Ion Iliescu, afișând pancarte și strigând lozinci anti-Iliescu.

Forțele de ordine au intervenit și i-au evacuat pe Simion și pe ceilalți protestatari, liderul AUR fiind efectiv dezbrăcat de tricou și întins pe ciment.

Atitudinea anti-Iliescu a fost o constantă a discursului public promovat de Simion, până în ziua de astăzi.

Ads