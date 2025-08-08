Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”

Autor: Teodor Bobei
Vineri, 08 August 2025, ora 03:00
235 citiri
Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
George Simion, liderul AUR FOTO / Hepta

George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa public pe fostul șef de stat, fie că era vorba despre lumânările pe care i le aducea în fața porții de ziua sa, fie că perturba lansările de carte la care participa Iliescu, sfârșind prin a fi evacuat de forțele de ordine. Liderul AUR a reiterat mereu necesitatea soluționării dosarelor Revoluției și Mineriadei și încarcerarea lui Ion Iliescu.

Discursul președintelui Alianței pentru Unirea Românilor s-a schimbat brusc zilele acestea, la moartea fostului lider social-democrat, când a adoptat un ton moderat și chiar laudativ la adresa lui Ion Iliescu. Simion a spus că, în ciuda diferențelor ideologice, „atunci când a fost Ion Iliescu președinte, nu se interziceau partide, cum a făcut Iohannis, nu se interziceau site-uri și nu se anulau alegeri”.

„Noi, creștinii, spunem că a plecat la Dumnezeu. Eu și conducerea AUR nu dorim să facem alte comentarii. Dumnezeul să îl ierte, așa se spune”, a declarat George Simion la Realitatea PLUS.

Abordarea lui Simion are rolul, pe de-o parte, de a arăta cât de „dictatorial” este regimul de acum și cât de represiv este la adresa „suveraniștilor”, dar are și rolul de a nu-i deranja pe susținătorii PSD migrați la AUR în ultimii ani, care au mai mult sau mai puțin o părere bună despre fostul șef de stat.

Politologul Cristian Pîrvulescu remarcă oportunismul lui George Simion, care a fost „anti-iliescian” atunci când i-a folosit, în anii de „activism”, iar acum adoptă o atitudine mult mai moderată, în contextul în care electoratul său este format și din PSD-iști.

„S-a consacrat ca un anti-iliescian, ceea ce i-a folosit la momentul respectiv, dar acum publicul său este format și din foștii susținători ai lui Ion Iliescu. În orice caz, oameni care nu ar vrea să-l vadă pe Ion Iliescu atacat. Pentru că, mă rog, lumea se întreabă, dar de ce n-a fost multă lume la înmormântare. O dată pentru că a fost făcută foarte repede, deci s-a decis să se desfășoare rapid. Pe de altă parte, pentru că, mă rog, publicul lui Ion Iliescu este un public care se uită la televizor, nu participă la manifestații de genul ăsta, dar el votează, și pentru că votează a avut grijă să nu-l ostilizeze. Atât”, afirmă politologul pentru Ziare.com.

În momentul de față, spune decanul Facultății de Științe Politice, harta electorală a României de la turul doi al alegerilor prezidențiale, dominată de AUR în zonele în care PSD nu putea fi contestat înainte, arată exact motivul pentru care liderul extremist a ales să-și tempereze discursul. „O să înțelegeți că logica este cât se poate de simplă și de electoralistă.”

Prin comparație, având în vedere funcția, absența lui Nicușor Dan este „marcantă și regretabilă”, spune Pîrvulescu, deoarece acesta reprezintă statul român și are obligații protocolare.

„Pentru că Nicușor Dan nu mai este un om. Este statul român. Încarnează statul român și are obligațiile care revin din asta. Obligații care nu sunt întotdeauna plăcute, care nu țin neapărat de valori, ci țin de obligația ceremonială. Iar Ion Iliescu a fost un președinte al statului român, față de care mulți am avut rezerve foarte serioase, le avem în continuare, dar asta nu înseamnă că trebuie să nu-l onorăm așa cum onorăm statul român. Ion Iliescu a fost în perioada aceea, fie că ne place, fie că nu ne place și, în fapt, istoric a fost încarnarea statului român. Că a luat-o printr-o direcție greșită, că se putea altfel, astea sunt deja comentarii”, încheie Cristian Pîrvulescu.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că nu avea niciun sens ca Simion să se poziționeze de aceeași parte cu USR-ul în ceea ce-l privește pe Ion Iliescu.

„Pe de altă parte, cred că există și o altă explicație. Ion Iliescu nu mai reprezintă o miză astăzi. Chiar dacă controversele, disputele sunt majore legate de ce-a lăsat în urmă, cred că acestea se desfășoară într-un spațiu politic și de comentariu politic. Cred că societatea nu este în niciun fel sensibilă acum la acest lucru, și am văzut asta din cât de puțină lume a fost prezentă la funeraliile lui Ion Iliescu”, spune analistul, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că, din cauza faptului că nu mai reprezintă o miză, în contextul în care Iliescu s-a retras din viața politică în urmă cu 20 de ani, nu reprezenta o sursă de voturi opoziția față de fostul șef al statului.

„Pentru publicul USR contează, pentru că au moștenit atitudinea de opoziție față de Ion Iliescu din anii 90, dar pentru AUR nu cred că este o miză, pentru publicul lor nu contează Ion Iliescu, pur și simplu au cu totul și cu totul alte idei, alte preocupări în momentul de față”, mai spune Ion M. Ioniță.

„În al treilea rând, cred că pentru Simion oricum nu contează, adică nu este pentru el un obiectiv acum. A fost atunci când încerca să se definească ca un opozant, dar el a trecut prin multe etape. Se uită foarte mult la ceea ce aduce câștig electoral pe moment, nu cred că urmărește pe termen lung ce se întâmplă”, mai spune analistul.

Jurnalistul mai punctează faptul că o bună parte din electoratul PSD se regăsește la AUR acum, partea conservatoare și anti-occidentală, lucruri pe care și partidul înființat de Iliescu le avea în comun.

George Simion cel „anti-iliescian”

Atitudinea de revoltă la adresa lui Iliescu și a regimului pe care acesta l-a reprezentat i-a adus beneficii lui George Simion în trecutul său de „activist”. Pe 3 martie 2009, împreună cu un grup de tineri, Simion a mers acasă la Ion Iliescu, chiar de ziua acestuia, pentru a-i duce lumânări.

„Am venit să-i urăm „La mulți ani” și să trăiască să plătească pentru crimele din '89”, declara atunci Simion.

Liderul AUR reamintea chiar anul trecut despre acest episod, într-un videoclip postat pe Facebook. „Uitați motivul pentru care eu nu voi face niciodată alianță cu copiii lui Iliescu”, a scris acesta în descriere.

Un an mai târziu, la Bookfest, evenimentul de carte organizat la Romexpo, Simion, la momentul acela lider al organizației „Noii Golani”, împreună cu alți tineri, a protestat față de evenimentul de lansare a cărții lui Ion Iliescu, afișând pancarte și strigând lozinci anti-Iliescu.

Forțele de ordine au intervenit și i-au evacuat pe Simion și pe ceilalți protestatari, liderul AUR fiind efectiv dezbrăcat de tricou și întins pe ciment.

Atitudinea anti-Iliescu a fost o constantă a discursului public promovat de Simion, până în ziua de astăzi.

Ion Iliescu a murit
Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
03:00 - Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
George Simion, liderul partidului AUR, s-a remarcat în anii de activism civic drept un aprig dușman al lui Ion Iliescu. De altfel, fostul lider de galerie nu rata niciodată ocazia de a-l agasa...
A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
Ieri, 22:04 - A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi, 7 august, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun,...
"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
Ieri, 21:39 - "E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit. Vicol...
Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
Ieri, 20:02 - Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
Un fost angajat la Editura Tehnică rememorează perioada în care l-a avut ca director, la acea instituție, în ultimii ani ai comunismului, pe Ion Iliescu. Anton Popescu, acum în vârstă de...
Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”
Ieri, 19:17 - Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”
Istoricul Mădălin Hodor, membru al CNSAS, sugerează că Ion Iliescu n-ar fi fost, în mod real, nici rival al lui Nicolae Ceaușescu, nici prieten cu Mihail Gorbaciov - președintele reformist...
Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO
Ieri, 17:40 - Gafă de proporții la TVR Info. L-au internat pe Ion Iliescu la "Grigore Antipa" în loc de "Agrippa Ionescu", cu puțin timp înainte să moară VIDEO
Gafă de proporții la TVR Info. Jurnaliștii televiziunii publice l-au internat pe fostul președinte, Ion Iliescu, cu puțin timp înainte să moară, la spitalul „Grigore Antipa” în loc de...
"Pentru mine e o imensă durere". Mesajul sfâșietor transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat
Ieri, 17:19 - "Pentru mine e o imensă durere". Mesajul sfâșietor transmis de Nina Iliescu în ziua în care soțul ei a fost înmormântat
Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare. De la ceremonie, din motive de sănătate, a lipsit soția sa Nina, care a transmis, însă, un...
Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp
Ieri, 16:55 - Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să...
Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
Ieri, 16:30 - Adevăratul motiv pentru care soția lui Ion Iliescu a lipsit de la ceremonia funerară de la Cotroceni și de la înmormântarea fostului președinte
Nina Iliescu, soția primului președinte post-decembrist al României, nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, un gest pe care mulți l-au considerat neașteptat având în vedere...
Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
Ieri, 16:28 - Ce s-a dat de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Alimentele oferite de organizatori FOTO
Zeci de români au participat joi, 7 august, la înmormântarea fostului președinte al României Ion Iliescu. Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat într-un cadru sobru, iar la...
"Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
Ieri, 16:22 - "Un bolșevic pentru toate anotimpurile". Ion Iliescu, analizat dur de Politico. "Toată viața a servit o himeră"
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, are o moștenire complexă. Va fi amintit ca primul lider democrat al țării, dar și pentru...
Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
Ieri, 16:11 - Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”
Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la...
Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
Ieri, 15:34 - Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
Deputatul PSD Alba Voicu Vușcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și anunță că va vota prima moțiune de cenzură care va fi depusă pentru...
Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
Ieri, 15:19 - Liviu Dragnea, după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Semenii lui sunt datori să-l regrete, a fost părintele politic și spiritual al PSD”
Liviu Dragnea, fost președinte al PSD, a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, dar a transmis un mesaj pe Facebook joi, 7 august, după înmormântare....
Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani
Ieri, 14:31 - Cum explică un procuror militar nesoluționarea dosarelor Revoluției din 1989 și Mineriadei din 1990 după 35 de ani
Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei după 35 de ani nu este neapărat un semn de slăbiciune al sistemului judiciar din România, susține procurorul militar Bogdan Pîrlog,...
Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
Ieri, 14:08 - Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO
În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist. Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al...
Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
Ieri, 13:55 - Ion Iliescu a fost dus la groapă pe un tun sovietic
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august, la cimitirul militar Ghencea III, cu toate onorurile rezervate unui fost șef de stat. În ultima etapă a ceremoniei funerare, sicriul a fost...
Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"
Ieri, 13:44 - Adrian Năstase, despre marile absențe de la înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți"
Fostul premier Adrian Năstase a participat joi la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, oficiată în cadru restrâns, la Cimitirul Ghencea din București. Adrian Năstase a vorbit...
Întrebarea pe care politologul Cristian Preda i-ar fi pus-o lui Ion Iliescu: ”Nici el, nici Brucan, nici alți comuniști care după 1989 au pozat în eroi...”
Ieri, 13:19 - Întrebarea pe care politologul Cristian Preda i-ar fi pus-o lui Ion Iliescu: ”Nici el, nici Brucan, nici alți comuniști care după 1989 au pozat în eroi...”
Pus să-și imagineze ce întrebare i-ar fi adresat fostului președinte Ion Iliescu, politologul Cristian Preda a adus în discuție cea mai importantă voce a opoziției anticomuniste din anii...
Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO
Ieri, 13:00 - Gafă în direct la Euronews. Prezentatoarea a anunțat: „Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” VIDEO
O gafă de proporții a avut loc miercuri, în timpul transmisiunii funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a...
#Ion Iliescu, #partidul AUR, #George Simion, #deces ion iliescu , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Val de disponibilizari la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oportunismul lui George Simion: de la „anti-iliescian” consacrat la extremist „moderat”. „Acum publicul său este format din foștii susținători ai lui Iliescu”
  2. A doua țară care transmite un mesaj public după moartea lui Ion Iliescu: A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale
  3. Ion Iliescu, uitat de români la funeralii. Străzile Bucureștiului au fost pustii. La Coposu și Regele Mihai au ieșit în stradă zeci de mii de oameni FOTO
  4. Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
  5. "E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
  6. Premierul Bolojan are doi noi consilieri de stat. Ambii au fost deputați aleși pe listele Alianței USR-PLUS
  7. Oana Ţoiu, întâlnire la Kiev cu Volodimir Zelenski. Ce au discutat ministrul român de Externe și președintele ucrainean FOTO
  8. Bugetarii care riscă să-și piardă locurile de muncă în urma reformei lui Bolojan. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul DOCUMENT
  9. Istoricul Mădălin Hodor îi contestă lui Iliescu meritele de rival al lui Ceaușescu: "A lansat și apoi umflat povestea dizidenței sale și acțiunile grupului său de complotiști”
  10. Măsurile dure pregătite de Guvern transformă șoferii în pietoni. Neplata amenzilor duce la suspendarea automată a permisului