Lia Olguța Vasilescu: "A murit primul și singurul președinte adevărat al României de după 1989."

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă a PSD și primar al municipiului Craiova, consideră că, prin moartea lui Ion Iliescu, "a murit primul și singurul președinte adevărat al României de după 1989".

Lia Olguța Vasilescu își prezintă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 5 august 2025, după ce Guvernul României a anunțat oficial decesul fostului președinte al României. După cum se știe, președintele Iliescu a fost și fondatorul FSN - partidul din care, ulterior, a rezultat PSD.

"Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Poate că o simplă comparație cu Iugoslavia spune totul. După revoluție (sau "lovitura de stat", cum ar spune cei care l-au hărțuit cu dosare până în ziua morții sale) a reușit să păstreze țara noastră între aceleași granițe, i-a deschis drumul către NATO și Uniunea Europeană, a făcut reconcilierea cu Casa Regală și a adus în viața politică un echilibru de care aveam nevoie", scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.

Vicepreședinta PSD reia și o declarație a lui Ion Iliescu: „Nu mi-a fost frică de viață, și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă (...) Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social-media mi-a prelungit viața…”

"A murit primul și singurul președinte adevărat al României de după 1989!", conchide Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinta PSD.

