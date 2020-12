AUDIO Ion Iliescu nu voteaza la alegerile parlamentare. Nina Iliescu: "Suntem acasa, suntem in ordine. Nu avem coronavirus, am facut testul si nu avem"

Fostul sef de stat nu va vota, insa, la alegeri deoarece sefa sectiei de vot s-a infectat si nu vrea sa fie in pericol, arat Nina Iliescu, pentru Realitatea Plus. Se simte bine, suntem acasa, suntem in ordine. Vineri a si iesit din casa de trei ori ca a trebuit sa mearga la medicul stomatolog, sa-si repare o masea.Dar nu a avut coronavirus cum a aparut in presa, nu?Nuu, nu, nu avem coronavirus, am facut testul si nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. (...) Si dupa aia am constatat ca sefa sectiei respective a avut coronavirus si de regula sefa venea cu urna. Si am zis sa ne invatm minte, nu mai cerem.Ati iesit din casa?In general nu am iesit, nu am iesit, dar am avut... avem si un ajutor in gospodarie. De patru ori pe saptamana, o zi pe saptamana facem curatenie generala cu ajutorul unei firme care trimite doua doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem. Baietii de la SPP intotdeauna intra cu masca si se dezinfecteaza pe maini.Dvs cum sunteti cu sanatatea?Cu sanatatea ca la 90 de ani, cand o sa ajungeti la 90 de ani o sa va aduceti aminte cum am fost eu.