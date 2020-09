Fostul presedinte, Ion Iliescu, nu voteaza la alegerile locale din acest an

Pana la ora 19.20 in Bucuresti votasera peste 600.000 de persoane sau 33% din totalul alegatorilor.Peste 18 milioane de romani sunt asteptati la urne pentru a-si alege, pentru urmatorii patru ani, primarii, consilierii locali si judeteni si presedintii de Consiliu Judetean. In total, peste 43.000 de functii la stat sunt in joc la alegerile de astazi.