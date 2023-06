Iliescu ii da lectii lui Basescu si ii reproseaza ca face pe "fecioara neprihanita"

Fostul presedinte Ion Iliescu ii reproseaza actualului sef al statului ca lanseaza reprosuri in toate partile "ca o fecioara neprihanita" si ii arata acestuia unde greseste si ce ar trebui sa faca in calitate de presedinte.

"Traian Basescu se adreseaza natiunii, substituindu-se Guvernului, care nu este capabil sa schiteze un gest in fata problemelor grele cu care se confrunta economia, lansand reprosuri in dreapta si in stanga, ca o fecioara neprihanita", scrie Ion Iliescu pe blog.

Liderul de onoare al PSD il mai acuza pe Traian Basescu ca in toti anii de cand se afla in functie "s-a dovedit incapabil sa priceapa problemele complexe ale conducerii statului".

"Este un diletant, lipsit insa de simtul masurii. Nimeni nu poate fi atoatestiitor. Dar, un sef de stat trebuie sa stie sa asculte si sa se consulte cu cei mai competenti - in toate domeniile", il atentioneaza fostul pe actualul presedinte al statului.

In plus, Iliescu il acuza pe acesta din urma ca isi depaseste atributiile si ca nu respecta institutiile statului.

"Ignora sistematic consultarea cu partidele, sindicatele, exponentii societatii civile. Nu-si indeplineste o atributiune fundamentala: aceea de mediator intre institutiile statului, intre acestea si societatea civila", mai atentioneaza Ion Iliescu, uitand ca Traian Basescu s-a intalnit de doua ori in ultimele zile cu reprezentantii sindicatelor si ca PSD, PNL si PC au refuzat sa participe la consultarile de la Palatul Parlamentului.

"Prin actiunea sa, presedintele a devenit principalul factor perturbator in functionarea statului si a institutiilor sale!", mai acuza Ion Iliescu, subliniind foarte clar ca presedintele "acum, a intrat in panica si ii acuza pe altii!".

"Domnul Basescu are tupeul sa vorbeasca despre cei imbogatiti in acesti ani! Pai, in primul rand el, familia sa si prietenii politici si de afaceri au fost si sunt marii beneficiari si principalii imbogatiti! Asupra trecutului se stie bine care au fost perioadele cele mai benefice pentru economie (guvernarile Vacaroiu si Nastase) si cele mai dificile (guvernarea CDR si cea de dupa 2004 - in ambele, domnul Basescu a fost implicat direct).", mai considera Iliescu.

Ce ar face Ion Iliescu daca ar mai fi presedinte ?

"Masurile preconizate trebuie sa vizeze trei elemente", mai scrie Iliescu pe blog:

a) Reducerea cheltuielilor publice in special cu o administratie stufoasa si ineficienta; dupa 2004, aparatul administrativ a crescut de la 900.000 la 1,4 milioane functionari);

b) Cresterea veniturilor la buget (in special prin masuri clare si eficiente de combatere a evaziunii fiscale);

c) Lansarea activitatilor economice care sa creeze locuri de munca, sa creeze valori, sa concure la cresterea PIB si a veniturilor oamenilor".

"Din pacate, nici domnul Basescu, nici actualii guvernanti nu dovedesc intelegerea si capacitatea necesare de a putea gasi si promova masurile necesare pentru iesirea din aceasta situatie", concluzioneaza fostul sef al statului.