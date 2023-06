Ion Iliescu: "Da-o-n ma-sa de guvernare" (Video)

Legile pentru educatie si modificarile care ar urma sa faca invatamantul de 13 clase obligatoriu sunt doar "o ambitie prosteasca", sustine presedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu.

El precizeaza ca pachetul de legi pentru Educatie care presupune invatamantul obligatoriu de 13 clase nu ia in considerare traditia scolii romanesti, care functioneaza de zeci de ani pe cicluri gimnaziale. "Nu toata lumea face liceul", a subliniat Ion Iliescu.

"Am mai avut in '48 in invatamant o tentativa de aliniere la un sistem strain. Nu se tine cont de traditia scolii romanesti, cu cele trei trepte de invatamant. Atunci s-a incercat sa ne aliniem cu invatamantul rusesc obigatoriu de 10 ani", spune Iliescu, adaugand ca nu este de acord cu masura propusa de codul pentru Educatie realizat de Ecaterina Andronescu impreuna cu sindicalistii.

Mai mult, social-democratul adauga ca prevederea ca toti copiii sa mearga la gradinita nu este aplicabila, in conditiile in care nu exista destule locuri in institutii.

"Noi acum n-avem locuri in gradinite, oamenii se bat pe locuri la grdinita si vrem sa declaram obligatoriu invatamantul la gradinita? Sunt multe probleme care pot fi discutate", a declarat Iliescu, pronuntandu-se pentru realizarea unei dezbateri publice in ceea ce priveste legile educatiei.

Intrebat daca se va rupe Coalitia din pricina neintelegerilor privind legile Educatiei, Iliescu a raspuns: "Da-o-n ma-sa de guvernare. Nu trebuie sa stea guvernarea intr-un pachet de legi".

Premierul Emil Boc a declarat, saptamana trecuta, ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe legile educatiei pe 2 septembrie, urmand sa fie aleasa una din variantele de legi, pachetul Miclea sau codul educatiei realizat de Ecaterina Andronescu.

Social-democratii au anuntat ca nu sunt de acord cu asumarea raspunderii si ca doresc o dezbatere publica pentru legile educatiei.

