Ion Iliescu ii ia apararea lui Victor Atanasie Stanculescu

Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, considera ca decizia privind condamnarea generalului Victor Atanasie Stanculescu este nedreapta deoarece acesta nu a avut la Timisoara "nicio putere de decizie".

"Legat de decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie de condamnare a generalilor Chitac si Stanculescu in legatura cu evenimentele din Timisoara, din perioada 17-20 decembrie 1989, nu doresc sa comentez hotararea cu caracter definitiv a Instantei Supreme de Justitie", scrie Ion Iliescu pe blogul sau.

"Insa, personal, o consider nedreapta, cel putin in ceea ce il priveste pe generalul Stanculescu - care nu avea, atunci si acolo, nicio putere de decizie si deci nu i se pot reprosa actele de reprimare din Timisoara. Iar, in zilele urmatoare, a avut, precum se stie, un rol decisiv in ralierea armatei la revolta populara de inlaturare a lui Ceausescu si la instaurarea noii puteri provizorii", a mai subliniat presedintele de onoare al PSD.

Completul de noua judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, miercuri, recursul generalilor in rezerva Victor Atanasie Stanculescu si Mihai Chitac, condamnati de Sectia penala a ICCJ in dosarul Revolutiei de la Timisoara la 15 ani de inchisoare pentru omor deosebit de grav, cei doi generali fiind incarcerati miercuri seara la penitenciarul Jilava.

