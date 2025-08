Președintele Nicușor Dan, despre decesul lui Ion Iliescu: ”Istoria îl va judeca. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după anunțul decesului lui Ion Iliescu, fost șef de stat, la vârsta de 95 de ani.

”Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe.

Dumnezeu să-l ierte!”, se arată în mesajul semnat de președintele Nicușor Dan și postat pe contul de Facebook al Administrației Prezidențiale.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Fostul șef al statului suferea de cancer pulmonar.

În ultimul său interviu acordat, Ion Iliescu afirma că nu se teme de moarte. „Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face ca relația cu moartea să fie una decentă. (...) Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social-media mi-a prelungit viața…”, i-a spus Ion Iliescu.

