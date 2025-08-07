Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi

Autor: Luca Dinulescu
Joi, 07 August 2025, ora 04:00
891 citiri
Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Ion Iliescu FOTO / Hepta

Pentru cei care nu au prins celebra tranziție de după anii 1990, momentul actual, în care România abia se târâie economic, poate părea inexplicabil, ca și cum ar fi apărut din neant. Tot ceea ce s-a întâmplat din 1990 și până astăzi este însă într-un lanț de cauzalitate perfectă, inclusiv situația economică actuală trăgându-și rădăcinile într-un fel sau altul de atunci, fie prin personaje care au activat în perioada respectivă, fie, după cum e cazul materialului de față, prin situația fostelor întreprinderi de stat ale României, adevărați mastodonți industriali care au fost cândva privatizați „după ureche”.

Chiar anunțul recent al lui Ilie Bolojan privind reforma companiilor de stat, își are originea, de altfel, în felul în care s-a făcut procesul de privatizare al acestor companii încă din zorii democrației românești. Iar în spatele acestui proces se întrezărește și azi umbra arhitecților din mintea cărora au ieșit toate aceste lucruri: Ion Iliescu și „locotenentul” său, Nicolae Văcăroiu.

„Sunt două explicații pentru ceea ce s-a întâmplat în anii 1990. O dată, este vorba despre fondul ideologic al lui Ion Iliescu, care a ajuns la conducerea statului român ca succesor al lui Nicolae Ceaușescu. Dorea continuarea construcției socialismului, dacă ne amintim ce a spus în 21 decembrie 1989, dar a constatat că forțele centrifuge sunt mult mai numeroase și că o asemenea variantă este imposibilă și atunci s-a adaptat într-o manieră istoric remarcabilă la un sistem de competiție democratică pe care să-l controleze într-un mod partenalist”, a explicat profesorul de Științe Politice Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Pe de altă parte, însă, spune acesta, sclipirea de geniu a lui Ion Iliescu a fost atunci de a interzice Partidul Comunist, de a prelua în custodia sa toate rețelele, mai ales eșaloanele doi și trei din partid, pe care le controla și de a le transfera la Frontul Salvării Naționale.

Această logică, explică, însă, mai departe profesorul Sergiu Mișcoiu, nu presupunea o ruptură majoră cu sistemul de economie centralizată.

„Ion Iliescu era un critic ideologic al capitalismului și, forțat fiind de împrejurări, a trebuit să se adapteze avansând conceptul de economie socială de piață. Dacă ne amintim, aceasta a fost maniera în care a descris lucrurile. A încercat să se hrănească intelectual din critica capitalismului realizată nu numai în Uniunea Sovietică, pe care o cunoștea destul de bine, dar mai ales în Occident, încercând cumva să arate că România s-a îndreptat către un model mai degrabă nordic, un model pe care îl descria el ca fiind foarte social”, continuă acesta.

În același timp însă, mai spune profesorul de Științe Politice, din punct de vedere ideologic, Ion Iliescu nu a dorit niciodată să facă privatizări totale și rapide care să transforme radical economia centralizată într-o economie capitalistă, ci a vizat o transformare graduală înspre o economie socială de piață, după cum o numea el.

„Acest plan ideologic se întâlnește cu cea de-a doua explicație, care este cea practică: cei din jurul său, anturajul său apropiat, dar și foștii funcționari din nomenclatura Comerțului Exterior, din ministere, eșaloanele 2-3 ale Partidului Comunist, inclusiv din teritoriu, care migraseră către FSN atunci, aveau ca principal obiectiv, de fapt, o îmbogățire economică. Sigur, aveau facilități, trăiau bine față de restul populației, dar își doreau să aibă acces direct, control total pe resurse și să se împroprietărească”, continuă Sergiu Mișcoiu.

Și atunci, spune în continuare profesorul, această tranziție le-a permis acestora să nu aibă inițial un capital pe care să-l pună la dispoziție pentru a cumpăra, spre exemplu, prin privatizare, o întreprindere publică, ci să controleze din postura de directori ai întreprinderii publice o tranziție lentă, prin transfer, către o întreprindere privată care devine astfel faimoasa „căpușă” a întreprinderii publice.

Totodată, acesta arată faptul că erau mai multe metode prin care s-a realizat acest lucru, cum ar fi metoda MEBO (Management Employee Buyouts, n.r.), prin care muncitorii, lucrătorii, angajații deveneau acționari ai întreprinderilor respective, deși toată lumea știa că acțiunile erau foarte puțin importante din punct de vedere al valorii individuale, cu alte cuvinte că nu aveai ce să faci cu ele, fiind foarte puține.

Apoi, completează profesorul Mișcoiu, aceste acțiuni erau rapid achiziționate la un preț extrem de scăzut de cei care orientau procesul de privatizare, ceea ce a dus la concentrarea resurselor în aceste întreprinderi de stat în mâinile unor oameni care nu au investit nimic în ele.

„Până la urmă probabil că în mintea lui Ion Iliescu această metodă ar fi generat o proprietate colectivă a salariaților asupra întreprinderilor, o idee care este marxistă, veche, din secolul XIX și care a și funcționat în anumite situații, în kibbutz-urile evreiești, de exemplu, sau în alte asemenea forme de organizare socială a muncii, însă modul în care a fost realizată aceasta a dus la rezultate exact opuse. Capitalul economic a fost spoliat și bunurile au fost până la urmă transferate în mâinile unor persoane care au devenit proprietare fără să investească și fără să aibă o răspundere socială față de angajați”, explică Sergiu Mișcoiu.

Totodată, acesta mai adaugă că sistemul acesta a funcționat foarte intens în timpul guvernului Văcăroiu și rezultatele acestui sistem au fost corectate de mai multe ori pe parcurs, pentru că nici Nicolae Văcăroiu, nici alții din guvern nu au fost mulțumiți de rezultate, cu alte cuvinte au înțeles ceea ce se întâmplă, însă erau obligați să închidă ochii la această manieră de a funcționa lucrurile.

Prin urmare, spune Sergiu Mișcoiu, rezultatul a fost acela că am întârziat 6-7 ani în procesul de tranziție și am ajuns ca la momentul 1996-1997 să fim obligați să accelerăm procesul de privatizare și transformare a statului, în condițiile în care deja o bună parte din valoarea economică a întreprinderilor era foarte scăzută.

„A fost dezindustrializare, au fost prădate o parte dintre avuțiile statului tocmai pentru că au fost încredințate unor oameni care le-au căpușat până la epuizarea totală a acestora. Aici este marea problemă și probabil că acest defect al tranziției românești este cel pe care îl plătim inclusiv astăzi. Noi am pierdut o decadă importantă, am împins marile conflicte sociale la orizontul anilor 1998-2000 și am ratat, practic, trenul pe care ungurii sau polonezii nu l-au ratat în acea perioadă”, încheie profesorul Sergiu Mișcoiu.

