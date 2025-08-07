Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național. Programul complet al ceremoniei de înmormântare

Joi, 07 August 2025, ora 07:03
600 citiri
Ion Iliescu, fostul președinte al României FOTO Facebook/Marcel Ciolacu
Fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat cu funeralii de stat joi, 7 august, zi de doliu național. Ceremonia începe la Palatul Cotroceni de la 10.30, unde va avea loc și slujba, apoi cortegiul va ajunge la Cimitirul Ghencea 3, pentru o înhumare în prezența familiei și apropiaților.
Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Bucureşti, va fi înmormântat joi.
Guvernul a declarat zi de doliu naţional, fiind organizate funeralii de stat, decizie care a produs scandal în coaliţie, între PSD şi USR.
Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat împreună cu reprezentantul familiei a decis programul zilei de joi.
Slujba de îmnormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10.30, iar înhumarea va avea loc, în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia şi prietenii apropiaţi.
„Delegatul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea slujbelor liturgice va fi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor care va fi însotit de un sobor de preoţi şi diaconi”, a transmis Patriarhia Română.
Programul detaliat al zilei:
09:00-09:50 - Sosirea invitaţiilor
10:00 - Scurt moment religios
10:10 - Ceremonia Gărzii la Catafalc
10:15 - Moment de reculegere
10:16 - Ridicarea de pe catafalc a sicriului
- Sicriul este purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină);
- La Copertină sunt prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor;
- Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni
10:20 - Plecarea cortegiului de la Copertină / Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni
10:30-11:30 - Oficierea slujbei religioase de înmormântare
11:15 - Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu
11:35 - Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu
11:40 - Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" - Platoul Marinescu
- Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului.
- Intonarea Imnului Naţional al României.
- Cortegiul va trece prin faţa Gărzii.
Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.
Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III
Ceremonia de înmormântare a lui Ion iliescu
- Sicriul este amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun;
- Formare cortegiu funerar şi prezentare onor;
- Înhumarea are loc în prezenţa familiei şi apropiaţilor.
Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ion Iliescu a murit
Cea mai tânără soră a fostului lider țărănist Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de joi, 7 august, zi de doliu național dedicată fostului președinte Ion Iliescu....
Fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat cu funeralii de stat joi, 7 august, zi de doliu național. Ceremonia începe la Palatul Cotroceni de la 10.30, unde va avea loc și slujba, apoi...
Pentru cei care nu au prins celebra tranziție de după anii 1990, momentul actual, în care România abia se târâie economic, poate părea inexplicabil, ca și cum ar fi apărut din neant. Tot...
La scurt timp după decesul primului președinte al României postdecembriste, analiza unei societăți care pare că nu își găsește drumul abia începe. Iar una dintre întrebările care se...
Decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, a devenit prilej de ceartă în coaliția de Guvernare. Social-democrații au ținut să-și arate aprecierea față de cel care a creat cel...
Vasile Dîncu (PSD) a comentat miercuri seara, 6 august, tensiunile dintre partidul său și USR, generate de organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu.
Dîncu a...
Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, contestă ideea, exprimată în spațiul public, de a lăsa ca pe Ion Iliescu "să-l judece istoria".
Aparent,...
Deși i-a fost un adversar redutabil fostului președinte, scriitorul și istoricul Stelian Tănase a susținut miercuri, 6 august, că este foarte bine că se organizează funeralii naționale...
Moartea fostului președinte Ion Iliescu a reaprins discuțiile legate de aspectele bune ale celor trei administrații pe care le-a condus, precum și aspectele negative binecunoscute. Ion Iliescu...
Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru al României, a vorbit miercuri, 6 august, despre relația pe care a avut-o cu fostul președinte Ion Iliescu. El a povestit cum, în 1992, Iliescu i-a propus...
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirmă că, atât timp cât a fost președinte al României, Ion Iliescu a sprijinit noul rol al Băncii Naționale, independența ei și dezvoltarea unui sistem...
Ion Iliescu "nu a fost nici afemeiat, nici nu a căzut în patima alcoolului, nu s-a îmbogățit din afaceri cu statul. Dar marele său viciu a fost că a iubit prea mult puterea”, explica...
Având în vedere decizia Guvernului României de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu naţional, în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, Federaţia Română de Fotbal a...
Scandal uriaș miercuri, 6 august, între deputatul USR Claudiu Năsui și fostul premier PSD Viorica Dăncilă. Motivul: decizia prin care a fost instituit doliu național pentru Ion Iliescu....
Fostul președinte Ion Iliescu, decedat marți, 5 august, cu diagnosticul cancer pulmonar, este singurul din istoria României post-decembriste care a obținut mandate neconsecutive la Palatul...
Fostul președinte Ion Iliescu și soția acestuia, Nina Iliescu, nu au avut copii biologici, din motive medicale.
Totuși, Nina și Ion Iliescu au avut grijă de un copil, ca și cum ar fi fost...
Traian Băsescu şi Emil Constantinescu au fost miercuri, 6 august, singurii foști preşedinţi prezenți la catafalcul lui Ion Iliescu de la Palatul Cotroceni.
Băsescu a aprins o lumânare...
Moștenirea fostului președinte Ion Iliescu este deocamdată incomplet scrisă, iar sociologul Gelu Duminică se întreabă dacă va exista și o parte pozitivă a primului lider al României...
Reprezentanții PSD au lipsit miercuri, 6 august, de la ședința coaliției. Motivul invocat ține de un gest făcut de USR după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Uniunea Salvați...
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a transmis miercuri, 6 august, că motivul pentru care dosarele Revoluției și Mineriadei din iunie 1990 au rămas nerezolvate după 35 de...
astazi voi purta o cocarta neagra pentru a marca evenimentul. Vezi tot