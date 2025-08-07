Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național. Programul complet al ceremoniei de înmormântare

Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național. Programul complet al ceremoniei de înmormântare
Ion Iliescu, fostul președinte al României FOTO Facebook/Marcel Ciolacu

Fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat cu funeralii de stat joi, 7 august, zi de doliu național. Ceremonia începe la Palatul Cotroceni de la 10.30, unde va avea loc și slujba, apoi cortegiul va ajunge la Cimitirul Ghencea 3, pentru o înhumare în prezența familiei și apropiaților.

Ion Iliescu, primul şef de stat de după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Bucureşti, va fi înmormântat joi.

Guvernul a declarat zi de doliu naţional, fiind organizate funeralii de stat, decizie care a produs scandal în coaliţie, între PSD şi USR.

Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat împreună cu reprezentantul familiei a decis programul zilei de joi.

Slujba de îmnormântare va avea loc la biserica Palatului Cotroceni, începând de la ora 10.30, iar înhumarea va avea loc, în jurul prânzului, la Cimitirul Ghencea 3. La ultimul moment al programului funeraliilor de stat participă doar familia şi prietenii apropiaţi.

„Delegatul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea slujbelor liturgice va fi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor care va fi însotit de un sobor de preoţi şi diaconi”, a transmis Patriarhia Română.

Programul detaliat al zilei:

09:00-09:50 - Sosirea invitaţiilor

10:00 - Scurt moment religios

10:10 - Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 - Moment de reculegere

10:16 - Ridicarea de pe catafalc a sicriului

  • Sicriul este purtat spre ieşirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină);
  • La Copertină sunt prezente Şiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor;
  • Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 - Plecarea cortegiului de la Copertină / Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni

10:30-11:30 - Oficierea slujbei religioase de înmormântare

11:15 - Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu

11:35 - Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

11:40 - Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" - Platoul Marinescu

  • Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului.
  • Intonarea Imnului Naţional al României.
  • Cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III

Ceremonia de înmormântare a lui Ion iliescu

  • Sicriul este amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun;
  • Formare cortegiu funerar şi prezentare onor;
  • Înhumarea are loc în prezenţa familiei şi apropiaţilor.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar

Ion Iliescu a murit
