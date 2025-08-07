După ani în care au părut că se delimitează de Ion Iliescu, social-democrații revin la origini. PSD și USR reînvie clivajul „comuniști-anticomuniști”

Decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, a devenit prilej de ceartă în coaliția de Guvernare. Social-democrații au ținut să-și arate aprecierea față de cel care a creat cel mai mare partid din România, propunând funeralii de stat și doliu național. De partea cealaltă, USR a ieșit în spațiul public cu mesaje diferite, în care aminteau de morții de la Revoluție și de violențele de la Mineriade, precizând totodată că s-a opus în ședința de Guvern doliului național, însă ia act de decizia Executivului.

Totodată, reprezentanții USR nu au participat la funeraliile de miercuri, 6 august, iar pentru că partidul lui Dominic Fritz a avut o atitudine „lipsită de respect” față de Ion Iliescu, social-democrații au refuzat să mai participe la ședința de Guvern programată pentru miercuri, 6 august.

Astfel, după ani de zile în care PSD a părut că s-a delimitat de imaginea fostului președinte fondator, la moartea lui Ion Iliescu social-democrații își arată recunoștința față de întâiul președinte al României democrate.

Ion Iliescu a fost contestat de-a lungul timpului, prima dată de Petre Roman în 1992, când FSN-ul s-a scindat, apoi de premierul Adrian Năstase, într-o încercare de delimitare de trecutul controversat și de a acapara puterea asupra partidului.

Mircea Geoană a fost și el un contestatar al stilului lui Ion Iliescu, reușind să-i sufle partidul din mâini în 2005, iar de atunci, direcția a părut să fie tot mai evident opusă celei imprimate de întâiul președinte al partidului, Iliescu ajungând mai degrabă un personaj cu rol „onorific”.

În ultimii ani, distanțarea de Iliescu părea completă, după epoca Dragnea și după lunga perioadă în care Marcel Ciolacu a condus partidul, însă, în realitate, PSD nu a trecut niciodată cu adevărat peste Ion Iliescu, ci doar a schimbat modul în care este condus partidul și s-a distanțat la nivel ideologic de epoca fostului președinte.

Politologul Cristian Pîrvulescu atrage atenția asupra faptului că PSD, la fel ca alte partide politice, este „succesiunea” la liderul fondator, social-democrații nereușind până acum să găsească un lider capabil să controleze partidul.

„Marea problemă a partidelor politice este succesiunea la liderul fondator, iar Ion Iliescu a fost cel care vreme de două decenii a ținut PSD-ul sub control, din 1990 până înspre 2010, deși în 2005 este deja înfrânt în competiția pentru președinția partidului de către Mircea Geoană. PSD-ul a reușit să depășească criza liderului fondator, fără să reușească să găsească un lider, nu de aceeași postură, ci cu capacitatea de a controla partidul”, spune decanul Facultății de Științe Politice.

Profesorul Cristian Pîrvulescu subliniază că vinovat pentru incapacitatea partidului de a avea o putere centrală este Liviu Dragnea, un lider de anvergură locală, care a încercat să adapteze modelul de conducere după posibilitățile sale.

„Totuși, Ion Iliescu și ulterior Adrian Năstase, sau în paralel Adrian Năstase, erau adepții unei conduceri centralizate. Unul din motivele pentru care partidul l-a abandonat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2004 pe Adrian Năstase a fost, culmea, această încercare de centralizare. El dăduse o autentică lovitură de partid pentru a prelua controlul PSD, în speranța că va câștiga alegerile, și s-a înșelat. Partidul părăsește această formă de organizare națională și până astăzi rămâne o confederație de grupări locale”, explică politologul.

Cristian Pîrvulescu evidențiază faptul că din cauza organizării pe grupuri locale, PSD nu mai este capabil să influențeze sau să propună proiecte naționale, iar asta nu poate aduce un lider național care să se poată impune.

„Au avut candidați prezidențiali, mă rog, Geoană a eșuat la mustață din cauza controverselor și a campaniei, dar și el era venit din epoca precedentă. În momentul de față, nivelul politic al liderilor PSD este foarte scăzut, așa că Ion Iliescu, decedat la 95 de ani, poate să fie asumat măcar ca simbol, dar nu e vorba de o reconciliere cu Ion Iliescu. Partidul actual nu are prea multe legături ideologice cu Ion Iliescu”, spune profesorul.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA înaintează teza conform căreia Iliescu a făcut carieră în perioada comunistă, mai ales în primii ani ai venirii lui Ceaușescu la putere, însă nu și în partidele standard, fiind abandonat de FSN în 1992, cu plecarea lui Petre Roman, iar apoi în 1996.

„Partidul real, mai ales după disidența Meleșcanu-APR, este reconstruit de Adrian Năstase, care este pragmatic, non-ideologic, și care preia orice persoană care are fonduri și posibilitatea de a recrea organizația de partid. Așa se face că multe persoane dubioase intră în perioada 1998-1999 în partid”, amintește profesorul Pîrvulescu.

În ceea ce privește atitudinea USR de a nu participa la funeraliile de stat și de a fi vocali împotriva omagierii fostului șef de stat, Cristian Pîrvulescu spune că era nevoie de ceva mai multă maturitate din partea acestora.

„USR a adoptat o atitudine anarhică, ori în astfel de momente, care sunt momente ceremoniale, e un respect față de stat. Poți să fii rezervat, poți să pui în discuție aspectele negative, dar, pe de altă parte, nu poți să negi faptele. Ion Iliescu a fost președinte ales de trei ori, față de acest lucru sunt lucruri contestabile, dar față de realitatea funcției pe care a deținut-o avem o serie întreagă de obligații. A ridiculiza sau a relativiza aceste lucruri înseamnă, de fapt, a da apă la moara extremei drepte și nu uitați, Simion a devenit cunoscut prin atitudinea sa anti-Iliescu. Unul dintre elementele importante pe care ar trebui să le reconsidere cei de la USR ale anti-iliescismului este legionarismul.”

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Fostul șef al statului suferea de cancer pulmonar.

Românii i-au putut aduce miercuri, 6 august, un ultim omagiu fostului președinte, la Palatul Cotroceni. USR a refuzat să participe la funeraliile de stat și chiar s-a opus în ședința de Guvern doliului național, fapt care a înfuriat PSD-ul.

Reprezentanții social-democrați au decis să nu participe la ședința de Guvern programată pentru miercuri, 6 august, la ora 11:00, poziționându-se împotriva valului de acuze la adresa fostului șef de stat.

