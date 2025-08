Ionuț Vulpescu, ultimul consilier al lui Ion Iliescu: "Nu este o moarte pe care să o pot confirma vreodată. Tot ce pot să spun acum e că domnul Președinte trece dincolo" VIDEO

Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii din partea PSD și unul dintre ultimii consilieri ai lui Ion Iliescu - chiar și după ce acesta n-a mai fost persoană publică - transmite un mesaj în care afirmă că "destinul unui om de stânga s-a mutat de azi în cer. Dincolo de zare, de limite omenești, de partizanate și tensiuni".

"Aceasta nu este însă o moarte pe care să o pot confirma vreodată. Tot ce pot să spun acum e că Domnul Președinte trece dincolo împăcat cu lumea și cu el însuși, cu speranțele și cu dezamăgirile lui. Se duce liniștit la judecata laică a Istoriei și la cea religioasă a lui Dumnezeu", spune Vulpescu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 5 august 2025.

"Am văzut un Marc Aurelius în viață și în amurgul ei, și tot ce pot să vă spun e că nu am cunoscut un om mai demn înaintea istoriei, cu tot ce are mai viu și cu tot ce stă să părăsească lumea asta. Pentru mine și pentru mulți care l-au iubit, va fi întotdeauna Președintele”, subliniază fostul ministru Ionuț Vulpescu.

