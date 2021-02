Un deputat USRPLUS a introdus un amendament care l-ar putea lasa fara drepturi de fost demnitar pe Ion Iliescu. Cum a reactionat PSD

Legea care le ia privilegiile fostilor presedinti

Amendamentul a venit la un proiect de lege initiat de parlamentari PSD facut cu dedicatie pentru fostul presedinte Traian Basescu , dovedit colaborator al Securitatii. Acesta a povestit cum parlamentarii PSD au sabotat in ultimul moment amendamentul si cum, astfel, au profitat de absenta liberalilor de la Comisie."Un pic de punctul 8.Pe la jumatatea anului trecut, distinsele doamne parlamentare Steluta-Gustica Cataniciu si Gratiela Leocadia Gavrilescu depun un proiect de lege privind anularea drepturilor acordate fostilor presedinti ai tarii care au avut calitatea de colaboratori ai Securitatii. A se citi Basescu.E vorba de PLX 58/2021, gasiti toata povestea in linkul din comentarii.Azi a ajuns la Comisia privind Drepturile Omului.Asa ca m-am gandit sa depun un amendament care ar imbunatati in viziunea mea acest proiect de lege. Sa sanctionam nu doar turnatorii Securitatii deveniti presedinti, ci si demnitarii statului si ai partidului comunist si angajatii Securitatii deveniti presedinti ai republicii democratice.Ca nu turnau turnatorii de capul lor, iar crimele alea mari impotriva drepturilor omului, colectivizarea fortata, tortura, infometarea, trimiterea la canal, abrutizarea unui intreg popor le-au facut sefii de Partid si de stat.Vai, asta inseamna tatal nostru, Iliescu, si-au dat seama colegii distinsi de la PSD.Care au prelungit votul, au incercat sa traga de timp, au pus mana pe telefon, a venit si ceva ajutor de la minoritati . Cert e ca au castigat cu 9-8 la minutul 97, cu arbitru mai prietenos asa. Amendamentul ar fi trecut daca distinsii colegii de la un partid din coalitie ar fi venit la munca (nu doar 1 din 3 locuri ocupate + 2 neocupate).Cert este ca si asa, respins, tot voi putea sustine amendamentul acesta in plen.Egala masura intre turnatori, ofiteri de Securitate, sefi de PCR si demnitari ai RSR!Spre nemultumirea PSD-ului. Care aparent face distinctie intre sageti si capii mafiei. Corb la corb...", a scris Catalin Tenita pe Facebook.In luna octombrie a anului trecut cinci parlamentari PSD si ALDE au depus la Senat o initiativa legislativa care elimina privilegiile conferite de stat fostilor presedinti de stat in cazul in care acestia au colaborat cu Securitatea.Este evidenta trimiterea la fostul presedinte Traian Basescu, lider al PMP si europarlamentar , care asteapta decizia definitiva a Curtii Supreme in privinta colaborarii sale cu Securitatea. In decembrie anul trecut, Traian Basescu a avut un verdict care atesta statutul sau de colaborator al Politiei Politice, pe care l-a contestat la instanta suprema.Initiatorii legii sunt Andronescu Ecaterina - senator PSD; Melescanu Teodor-Viorel - senator ALDE; Simionca Ioan - senator ALDE; Cataniciu Steluta-Gustica - deputat ALDE; Gavrilescu Gratiela Leocadia - deputat Independent, fosta ALDE.Legea propusa de cei cinci membri PSD-ALDE modifica de fapt o lege care a intrat in vigoare in anul 2001, care a stabilit recompensarea fostilor sefi de stat, printre care s-a aflat si Regele Mihai "Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana careia i-a incetat calitatea de presedinte al Romaniei ca urmare a savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat definitiv, or s-a constatat ca a avut calitatea de colaborator al securitatii (art. 2, lit. b, teza ultima din OUG nr.24/2008), sau ca urmare a demiterii din functie prin referendum ."