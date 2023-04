Cel care ar fi avut ideea ca premierul Dacian Ciolos sa fie chemat in Senat, pentru a da explicatii despre notificarea primita de Antena 3 de la Anaf, ar fi fost Ion Iliescu, sustine senatorul PSD Serban Nicolae.

"Ideea cu convocarea lui Dacian Ciolos in Senatul Romaniei mi-a venit dupa o discutie cu presedintele Iliescu. M-a sunat luni seara si mi-a cerut sa reactionam intr-un fel, sa facem declaratii in plenul Senatului, sa ne spunem punctul de vedere. Si mi-am adus aminte ca presedintele Iliescu a avut initiativa invitarii in Senat in 2005 a lui Tariceanu", a spus senatorul PSD Serban Nicolae, invitat la Antena 3.

Acesta a mai povesti ca a discutat a doua zi cu Tariceanu despre acest dialog cu Ion Iliescu, iar presedintele Senatului a anuntat aproape imediat ca il va chema in plenul Senatului pe prim-ministrul Dacian Ciolos si-i va cere sa explice actiunea ANAF.

ANAF a hotarat sa puna in aplicare decizia instantei in dosarul ICA, in care a fost condamnat la 10 ani de inchisoare Dan Voiculescu si s-a pus sechestru pe mai multe cladiri si bunuri, pentru recuperarea prejudiciului de circa 60 de milioane de euro.

Jurnalistii de la Antena 3 au anuntat luni pe post ca au fost somati sa paraseasca sediul din care emit in termen de 5 zile.

Miercuri, premierul Dacian Ciolos a explicat in Senat ca ANAF a actionat in cadrul legal, punand in aplicare o hotarare judecatoreasca, dar a condamnat modul in care s-au comportat echipele Fiscului.

"Decizia ANAF nu vizeaza activitatea jurnalistilor. Posturile TV nu isi pierd licentele, incetarea emisiei este intotdeauna apanajul CNA si nu s-a pus problema in acest sens. In ciuda afirmatiilor din aceste zile, televiziunile vor emite inclusiv luni din sediile in discutie, pentru simplul motiv ca suntem abia la inceputul unui proces legal de intrare in posesie si valorificare a unui bun al statului, care va putea sa mai dureze inca luni bune", a spus Ciolos.

Seful Executivului a adaugat ca nu exista un cadru legal in prezent care sa permita incheierea unui contract de inchiriere de catre Guvern cu locatarii imobilului respectiv.