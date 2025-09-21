Iliescu: Basescu, obligat "sa se alinieze". Cine sa reprezinte Romania la Bruxelles

Presedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat ca instalarea Guvernului USL il va face pe seful statului, Traian Basescu, sa isi schimbe comportamentul institutional.

"Fara indoiala. Va trebui sa se alinieze regulilor constitutionale, e in interesul tarii sa existe o conlucrare fireasca, fiecare dupa statutul pe care il are", a raspuns Iliescu, pentru Ziare.com, intrebat daca noile conditii il obliga pe Basescu la o alta atitudine.

El a adaugat ca o buna coabitare presedinte-premier depinde de Traian Basescu, dar acesta n-a aratat dialog pentru conlucrare.

Fostul sef al statului considera ca la Consiliul European ar trebui sa mearga atat presedintele Traian Basescu, cat si premierul Victor Ponta, aratand ca, daca merge doar primul, va fi o continuare a unui "abuz".

"Noi am gasit o formula foarte echitabila, mergeam impreuna cu premierul, niciodata fara. De regula, acolo se aduna premierii.

Presedintele, daca vrea sa participe, trebuie neaparat impreuna cu premierul, nu fara el, a fost un abuz anterior, cand el se substituia premierului la intalnirile cu premierii, toti de acolo erau premieri, nu presedinti. Poate sa si participe, dar e mai importanta prezenta premierului, pentru ca are colegii sai din alte tari, premieri", ne-a mai declarat Iliescu.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi seara, la intoarcerea dintr-o vizita la Bruxelles, ca se va intalni saptamana viitoare cu Traian Basescu, pentru a gasi o solutie referitoare la reprezentarea Romaniei la Consiliul European, unde pana acum a mers doar seful statului.

"Saptamana viitoare ma intalnesc cu Basescu pe mai multe teme de politica externa. Respect prevederile constitutionale privind rolul presedintelui Romaniei, dar in egala masura Guvernul are atributii diferite. Saptamana viitoare vom avea o discutie extinsa, ca politica externa este o tema pe care nu este bine sa vorbim pe doua voci", a spus Ponta.

El a recunoscut ca presedintele are cele mai importante atributii in privinta politicii externe, dar ca el considera ca politica europeana tine mult de politica interna.

Co-presedintele USL l-a acuzat, in dese randuri, pe Traian Basescu, pentru faptul ca reprezinta Romania la sedintele Consiliului European, aratandu-se de parere ca acolo ar trebui sa mearga premierul.

Fostul consilier prezidential Cristian Preda a precizat si el ca presedintele si premierul trebuie sa mearga impreuna la Consiliul European, asa cum se intampla in cazul Frantei.

