Iliescu: Basescu, obligat "sa se alinieze". Cine sa reprezinte Romania la Bruxelles

Autor: Lucian Lumezeanu
Vineri, 11 Mai 2012, ora 14:10
7019 citiri
Iliescu: Basescu, obligat "sa se alinieze". Cine sa reprezinte Romania la Bruxelles
Foto: Arhiva Ziare.com

Presedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat ca instalarea Guvernului USL il va face pe seful statului, Traian Basescu, sa isi schimbe comportamentul institutional.

"Fara indoiala. Va trebui sa se alinieze regulilor constitutionale, e in interesul tarii sa existe o conlucrare fireasca, fiecare dupa statutul pe care il are", a raspuns Iliescu, pentru Ziare.com, intrebat daca noile conditii il obliga pe Basescu la o alta atitudine.

El a adaugat ca o buna coabitare presedinte-premier depinde de Traian Basescu, dar acesta n-a aratat dialog pentru conlucrare.

Fostul sef al statului considera ca la Consiliul European ar trebui sa mearga atat presedintele Traian Basescu, cat si premierul Victor Ponta, aratand ca, daca merge doar primul, va fi o continuare a unui "abuz".

"Noi am gasit o formula foarte echitabila, mergeam impreuna cu premierul, niciodata fara. De regula, acolo se aduna premierii.

Presedintele, daca vrea sa participe, trebuie neaparat impreuna cu premierul, nu fara el, a fost un abuz anterior, cand el se substituia premierului la intalnirile cu premierii, toti de acolo erau premieri, nu presedinti. Poate sa si participe, dar e mai importanta prezenta premierului, pentru ca are colegii sai din alte tari, premieri", ne-a mai declarat Iliescu.

Premierul Victor Ponta a declarat, joi seara, la intoarcerea dintr-o vizita la Bruxelles, ca se va intalni saptamana viitoare cu Traian Basescu, pentru a gasi o solutie referitoare la reprezentarea Romaniei la Consiliul European, unde pana acum a mers doar seful statului.

"Saptamana viitoare ma intalnesc cu Basescu pe mai multe teme de politica externa. Respect prevederile constitutionale privind rolul presedintelui Romaniei, dar in egala masura Guvernul are atributii diferite. Saptamana viitoare vom avea o discutie extinsa, ca politica externa este o tema pe care nu este bine sa vorbim pe doua voci", a spus Ponta.

El a recunoscut ca presedintele are cele mai importante atributii in privinta politicii externe, dar ca el considera ca politica europeana tine mult de politica interna.

Co-presedintele USL l-a acuzat, in dese randuri, pe Traian Basescu, pentru faptul ca reprezinta Romania la sedintele Consiliului European, aratandu-se de parere ca acolo ar trebui sa mearga premierul.

Fostul consilier prezidential Cristian Preda a precizat si el ca presedintele si premierul trebuie sa mearga impreuna la Consiliul European, asa cum se intampla in cazul Frantei.

Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliție încă mai sunt discuții despre reducerea de posturi din administrația publică locală și cea centrală. Propunerea actuală este ca...
Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună,...
#Iliescu Basescu alinieze, #Iliescu Basescu Ponta Consiliul European , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elita Rubicon. Greseala facuta de televiziunea rusa
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
  2. Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
  3. Ambiția lui George Simion, după ce sondajele au dat AUR pe primul loc, cu peste 40 la sută. „Pentru asta trebuie să muncim”
  4. Dominic Fritz minimizează moțiunile depuse de AUR. „Ridicol, s-au trezit iarăși fix presupusii patrioți să atace”
  5. Consilierul lui Bolojan explică amenințările premierului cu demisia. „Dacă nu va avea susținere, va pleca”
  6. AUR defilează în preferințele românilor: procent aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. SOS și POT nu ar mai prinde loc în Parlament SONDAJ
  7. Ministrul Economiei se dezice de secretarul de stat reținut: "Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie"
  8. Fritz anunță când ar trebui guvernul Bolojan să își dea demisia: "Cred că e foarte greu de continuat dacă există o îndoială"
  9. George Simion revine la Paris după episodul în care a comparat Franța cu Iranul și l-a acuzat pe Macron de tendințe dictatoriale
  10. Ședință decisivă la USR: se decide soarta guvernării. Fritz: Vom avea discuții intense