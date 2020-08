Ion Iliescu: Am aflat cu profund regret vestea mortii lui Oliviu Gherman. I-am apreciat intotdeauna calmul si deschiderea spre dialog

"Am aflat cu profund regret vestea mortii lui Oliviu Gherman, fost presedinte al Senatului si al FDSN, om politic de inalta tinuta morala, om de stanga, cu principii de la care nu a abdicat. Membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, a contribuit la definirea viitorului democratic al Romaniei iesite din comunismul ceausist", a scris Ion Iliescu marti pe blogul personal.Fostul sef al statului a facut o trecere in revista a contributiei aduse de Oliviu Gherman la formarea polului social-democrat."Am lucrat impreuna aproape doua decenii pentru construirea si consolidarea unui partid de stanga, social-democrat, in Romania, un partid care sa duca mai departe valorile si idealurile Revolutiei Romane. A contribuit, in functiile de reprezentare pe care le-a detinut, la definirea cadrului constitutional si la adoptarea noului cadru legal, care sa permita revenirea Romaniei in concertul natiunilor europene, si apoi integrarea tarii noastre in Uniunea Europeana si in NATO. Este unul dintre politicienii care au contribuit decisiv la succesul Consensului de la Snagov, care a pregatit Romania pentru aderarea la Uniunea Europeana", a completat Iliescu.El a mai spus ca i-a apreciat intotdeauna "calmul si deschiderea spre dialog, felul in care stia sa-si asculte interlocutorii"."Om de stiinta, fizician, profesor universitar, a adus in politica ceva din rigoarea, dar si din deschiderea spre nou, specifice domeniului in care s-a format si afirmat profesional. A fost un exemplu pentru o intreaga generatie de oameni de stanga, care au gasit in Oliviu Gherman un model si un sprijin. Am pierdut un prieten si un camarad in efortul nostru de reconstructie democratica a Romaniei, pentru modernizarea ei, pentru afirmarea stangii moderne intr-o tara care se confrunta si acum cu saracia si cu inechitatile economice si sociale. Dumnezeu sa-l odihneasca! Transmit sincerele mele condoleante familiei lui Oliviu Gherman", a conchis Ion Iliescu.Oliviu Gherman a decedat la varsta de 90 de ani, anuntul fiind facut marti de fostul premier Adrian Nastase pe blogul persona