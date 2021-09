Ion Iliescu, reacție după moartea lui Ivan Patzaichin: "Mai presus de orice, el a fost un OM şi pentru asta a fost iubit şi admirat. Adio, Ivan! " Cum s-au cunoscut

”Am aflat cu deosebită tristeţe vestea încetării din viaţă a lui Ivan Patzaichin, reprezentant de frunte al sportului românesc, multiplu campion naţional, european, mondial şi olimpic, un suflet generos, un luptător sub culorile tricolorului, pentru afirmarea valorilor olimpismului.Fire generoasă, şi-a dedicat viaţa, după retragerea din activitate, transmiterii experienţei acumulate în timp către tinerele generaţii, pentru a asigura continuitatea unui sport care a făcut gloria României timp de decenii. Implicarea sa civică a lăsat, cu adevărat, urme. A inspirat tinerii, i-a mobilizat, i-a învăţat să se implice, la rândul lor, în viaţa societăţii”, a scris Ion Iliescu pe blogul său, postarea având titlul ”Adio, Ivan!”..El îşi aminteşte că pe Ivan Patzaichin l-a cunoscut când a fost recrutat pentru sportul de performanţă după câteva concursuri în Deltă.”Era un adolescent slăbuţ, fragil şi toată lumea a rămas uimită cu ce vitalitate concura acest băiat, care s-a urcat cu siguranţă în barcă, câştigând cursa. Drumurile noastre s-au intersectat mai des în perioada în care, răspunzând de gospodărirea Apelor Române, am acceptat şi conducerea Federaţiei Române de Kaiac-Canoe.Un sport care educă şi formează caractere. În acea perioadă a fost construită baza de antrenament de la Bascov, lângă Piteşti. Iar rezultatele s-au cunoscut. Am admirat tenacitatea şi fermitatea cu care Ivan şi-a urmărit proiectele, care s-au adresat în special copiiilor şi tinerilor. Nu a uitat de unde a plecat, şi nu i-a uitat pe cei care au contribuit la reuşitele sale”, afirmă fostul preeşedinte.El sublniază că, mai presus de orice, Ivan Patzaichin a fost un OM, şi pentru asta a fost iubit şi admirat.”Moştenirea lui sportivă este consistentă şi face parte din tezaurul de valori simbolice al României. Transmit sincerele mele condoleanţe familiei şi prietenilor lui. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, îşi încheie Iliescu postarea.