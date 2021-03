Ion Iliescu, despre noul partid AUR: "Nu seamana cu PRM-ul lui Vadim". Ce crede despre actuala conducere a PSD

"Nu seamana deloc. Viata politica era mai plina de substanta. Va amintesc prima dezbatere a candidatilor prezidentiali cu domnul Cimpeanu si Ratiu. Eu chiar am resimtit cu placere dezbaterea aceea. Era bazata pe respect reciproc. Fiecare cu propriile opinii, dar in relatie civilizata si raporturi umane normale. Din pacate azi sunt putin...ma mir ca nu s-au facut progrese, din contra", a spus Ion Iliescu la Realitatea PLUS Fostul presedinte al Romaniei si al PSD a declarat, in ziua in care a implinit 91 de ani, ca este la curent cu ce se intampla in partid , desi nu are o legatura directa cu Marcel Ciolacu "Nu as vrea sa fac aprecieri care sa influenteze in vreun fel parerea oamenilor si situatia din partid. Urmaresc cu interes, cu atentie, mi-as dori mai mult, dar nu vreau sa fac aprecieri. Din pacate nu sunt prezent in activitatea conducerii de partid. De la distanta urmaresc. Doar ce se scrie in presa, ce se relateaza, nu am o relatie nemijlocita cu conducerea actuala si nu vreau sa fac aprecieri", a precizat fostul presedinte.Ion Iliescu se declara nemultumit de noua coalitie care conduce Romania, considerand ca masurile de austeritate luate de Florin Citu nu sunt cele asteptate de romani."Nu as vrea sa exprim aprecieri care sa fie folosite intr-un fel. Personal nu sunt multumit. Nu a fost un an usor pentru nimeni, nici pentru cetateni, nici pentru cei care se afla la putere. Situatia in care se afla tara necesita o comunicare mai deschisa intre fortele politice si intre cetateni si factorii sociali. Imi e greu mie sa dau opinii si sa fac sugestii celor care se afla la guvernare", a declarat Ion Iliescu.