Ion Iliescu: Romania este dorita in Schengen

Romania este dorita in spatiul Schengen insa tara noastra are niste obligatii pe care trebuie sa le respecte, a declarat presedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, pentru Ziare.com.

In opinia fostului presedinte al Romaniei, din moment ce tara noastra a fost acceptata ca membra a Uniunii Europene, inseamna ca este dorita si in spatiul Schengen.

"Romania este dorita in Schengen. Uniunea Europeana este o structura deschisa. Din anii 1990 am tot evoluat din acest punct de vedere, am trecut prin stadii diferite, am avut stagiu prelungit in calitate de tara asociata la UE si am intampinat bunavointa si din partea structurilor europene si a statelor membre, inclusiv cele care au detinut presedintia Uniunii Europene. Am inceput negocierile in anul 2000, pe urma intre anii 2000 si 2004 am negociat toate capitolele de aderare si am devenit tara membra a UE.

Pentru Spatiul Schengen, de asemenea, sunt niste criterii, avem niste exigente deosebite ca sa asiguram frontiera noastra ca frontiera a Uniunii Europene. Asta inseamna principala exigenta mai ales in legatura cu intrarea in spatiul Schengen, care altminteri pentru cetateni aduce niste facilitati in legatura cu libera miscare in Europa. Nu se poate vorbi ca nu suntem doriti in spatiul Schengen. Ba din contra. Din moment ce am fost acceptati ca membri ai Uniunii Europene, am fost si suntem doriti", a declarat Ion Iliescu pentru Ziare.com.

Presedintele de onoare al PSD a subliniat ca pentru a intra in Schengen, Romania are mai multe obligatii pe care trebuie sa le respecte.

"Ca in orice familie, fiecare are niste obligatii pe care trebuie sa le respecte. Sunt obligatii necesare tarii respective, dar necesare si comunitatii in general. Si aici sunt o serie de probleme. Unele de natura tehnica de care raspunde direct Ministerul Administratiei si Internelor, cu asigurarea frontierelor.

Si pe de alta parte sunt si lucruri mai generale. Deci totul este cum reusim sa dezvoltam aceste relatii si sa convingem prin ceea ce facem la noi acasa si care afecteaza interesele Uniunii Europene si in raporturile noastre cu Uniunea Europeana. Ori din acest punct de vedere, din pacate, actuala administratie a reusit sa mai torpileze perceptia pe care Romania si-o crease de-a lungul vremii dupa anul 2000", a explicat fostul sef al statului.

Ion Iliescu a mai declarat pentru Ziare.com ca "si rromii sunt o problema. Nu sunt doar o problema romaneasca, ci si una europeana in general. Dar este una din probleme".

Finlanda, Franta si Germania au anuntat ca se opun aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. Ministrul de Interne german, Thomas de Maiziere, a declarat recent ca motivul pentru care tara sa continua sa se opuna aderarii Romaniei in Spatiul Schegen este ca tara noastra are carente in domeniul juridic si al combaterii coruptiei.