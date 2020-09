PNL castiga Oltenita, orasul natal al lui Ion Iliescu

Ludovic Orban a anuntat victoria PNL la Primaria Oltenita, intr-un interviu acordat la Digi24 imediat dupa miezul noptii. Noul primar este asadar Costinel Milescu.Liderul liberal Ludovic Orban a declarat, duminica seara, imediat dupa inchiderea urnelor si publicarea primelor rezultate exit-poll, ca este o zi istorica pentru Partidul Liberal, pentru ca pentru prima data dupa Revolutie a obtinut "victorii clare" in alegerile locale."Pentru prima data, Partidul National Liberal bate PSD fara drept de apel", a afirmat Ludovic Orban. El a adaugat ca este "cel mai spectaculos rezultat al partidului liberal in ultimii 30 de ani" si marcheaza o serie de trei victorii in alegeri: la europarlamentare, la prezidentiale si acum la locale.Ludovic Orban a anuntat ca pe baza rezultatelor partiale pe care le are, liberalii au castigat aproximativ 50 la suta dintre consiliile judetene si au intre 17 si 20 de primari in municipii resedinta de judet si 1.500 de primari, "daca nu si mai mult" in celelalte localitati. "PNL inregistreaza un scor fara precedent, un scor care ne onoreaza, dar ne si obliga. Aceste alegeri sunt doar inceputul unei guvernari de succes, a unei guvernari liberale de 4 ani, care sa schimbe Romania", a spus Orban, cu gandul la urmatorul scrutin, cel parlamentar, din decembrie.