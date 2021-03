Tribunalul Bucuresti a anulat diploma de doctor al Academiei SRI a generalului Gabriel Naghi, fost sef SPP. Decizia instantei nu este definitiva

Decizia a fost luata pe 18 februarie si nu este definitiva."Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" - UM 0418 Bucuresti, cu sediul ales in ..., in contradictoriu cu paratul Naghi Gabriel, cu domiciliul in ..., cu domiciliul ales la SPRL "Trelea si Asociatii", situata in ...Anuleaza diploma de doctor in domeniul stiintelor militare si informatii seria H, nr. 0004735, eliberata de Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" la data de 15.12.2010 si repune partile in situatia anteriora. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare", este decizia Tribunalului Bucuresti, potrivit portalului instantelor Este prima decizie de acest fel dupa ce in vara anului trecut Academia Nationala de Informatii ( ANI ) "Mihail Viteazul" a SRI a cerut in instanta anularea diplomelor de doctor in cazul mai multor generali SRI in rezerva, printre care Sorin Gabriel Cozma, fost sef al Directiei Generale de Prevenire si Combatere a Terorismului si Dumitru Dumbrava, fost sef al Directiei Juridice a SRI.Jurnalista Emilia Sercan a scris si ea pe pagina sa de Facebook despre decizia Tribunalului Bucuresti."O noua premiera a fost inregistrata in privinta doctoratelor plagiate din Romania: Tribunalul Bucuresti i-a anulat diploma de doctor lui Gabriel Naghi, fost director al SPP, dupa ce CNATDCU i-a retras acestuia titlul de doctor pentru ca a plagiat teza de doctorat. Decizia nu este una definitiva.Procesul de anulare a diplomei de doctor este, practic, ultima etapa din anevoiosul traseu pe care il presupune retragere definitiva a unui titlul de doctor pentru plagiat, traseu care a tot fost ingreunat in ultimii ani de catre politicieni prin diverse prevederi legislative girate de (mai) toata clasa politica.Anul trecut am trimis frecvent solicitari pe 544 la SRI pentru a-i intreba cand ii dau in judecata pe cei carora le-a fost retras titlul de doctor. Da, la SRI, pentru ca Academia SRI nu are directie juridica, iar de procese se ocupa Directia Juridica a SRI. Si pentru ca am tot trimis solicitari, au inregistrat 30 de procese in ultimele doua zile in care se mai putea face legal lucrul asta.De altfel, articolul meu l-a deranjat atat de tare pe Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI, incat din august anul trecut m-a blocat pe telefon astfel ca daca vreau un punct de vedere institutional de la SRI altfel decat in scris, nu pot sa il obtin. Apropo, ati mai auzit de asa ceva, ca purtatorul de cuvant al unei institutii de stat, ca sa nu zic ca e vorba despre SRI, sa blocheze un ziarist pe telefon? Nici eu", a scris jurnalista pe pagina ei de Facebook.