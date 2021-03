Societatea Timisoara isi exprima "dezgustul" fata de decizia prin care CCR tine in viata Institutul Revolutiei: "Romania este condusa de o mana de oameni, care raspund politic la comenzile date de PSD si Ion Iliescu"

"Societatea Timisoara isi exprima revolta si dezgustul fata de modul in care Curtea Constitutionala sfideaza ordinea de drept din Romania. Aceasta institutie batjocoreste memoria victimelor Revolutiei din 1989, a celor cazuti dupa 22 decembrie, ucisi in urma diversiunii menite sa il mentina la putere pe chiar presedintele acestui institut, cu complicitatea intregii structuri care il gireaza", arata Societatea Timisoara intr-un comunicat de presa.Societatea Timisoara arata ca CCR isi depaseste in dese randuri atributiile si se transforma fie in organ legislativ, fie in organ executiv."Ceea ce se intampla astazi este, insa, trist si hilar in acelasi timp. Se vadeste, din nou, ca Romania este condusa inca de o mana de oameni, care raspund politic la comenzile date de PSD si Ion Iliescu. Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 va disparea cu siguranta. Asa este moral sa se intample. Parlamentul va vota o lege pentru desfiintarea lui. Nu aceasta e marea problema. Problema extrem de grava este comportamentul discretionar al Curtii Constitutionale, care il apara cu indarjire pe Ion Iliescu", arata Societatea Timisoara intr-un comunicat de presa. Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca legea prin care Guvernul desfinta Institutul Revolutiei Romane este neconstitutionala . Ordonanta de urgenta de desfiintare a Institutului a fost adoptata la finalul lui 2019 de Guvernul Orban, dar anul trecut a fost respinsa de PSD, care controla majoritatea in Parlament.Actul normativ a fost insa trimis la reexaminare de presedintele Iohannis, iar noua majoritate constituita din PNL USR PLUS si UDMR a aprobat desfiintarea.Pe 15 februarie, Senatul a adoptat, ca for decizional, proiectul pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie1989, cat si pentru abrogarea legii de infiintare a IRRD. Propunerea legislativa se reintorsese la Senat dupa ce forma trimisa la promulgare a fost sesizata de catre Guvern la Curtea Constitutionala, cu obiectii respinse de CCR, dar si al unei cereri de reexaminare formulata de seful statului.Pe 18 februarie, PSD a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la acest act normativ.