Profesorul Radu Carp despre Ion Iliescu și paradoxul care a marcat mandatele sale: „Iliescu are meritul de a-și fi abandonat pragmatic această direcție pro-est”

Profesorul Radu Carp spune, într-o intervenție pentru observatornews.ro, că mandatele lui Ion Iliescu au fost marcate de un paradox. Deși un politician cu trecut comunist și cu o orientare spre est, Iliescu a ales calea pragmatică și a abandonat această direcție, însă a luat parte atât la semnarea tratatului cu URSS din 1991, precum și la aderarea României la NATO în 2004.

"Mă aștept ca numele său să fie dat unor instituții precum Institutul de Cercetare pe Social Democrație. PSD e legat de Iliescu. Dacă nu era el, nu am fi avut probabil un partid de orientare social-democrată în România. Ideile sale, însă, aparțin unui trecut învolburat al României, perioadă de care vrem să ne despărțim astăzi. O perioadă destul de tristă pentru România”, a afirmat Radu Carp.

Profesorul amintește că în 1990 românii au avut de ales între un „fost comunist” și personalități din diaspora „ușor de învins”.

Acesta punctează că Iliescu a fost cel care a inițiat tratatul cu URSS, dar și cel care a fost martorul aderării României la NATO.

„Dacă am fi avut un alt președinte, probabil după Revoluție eram mental în Europa Centrală mai repede. Din păcate, am avut de ales între un fost comunist și personalități din diaspora care erau ușor de învins. Din păcate, România nu a avut o persoană care să se fi opus comunismului și să fi avut o anumită anvergură care să favorizeze o tranziție mai ușoară. Iliescu are meritul de a-și fi abandonat pragmatic această direcție pro-est. E un paradox. Iliescu a inițiat tratatul cu URSS, fiind ultima țară care a semnat acest tratat în 1991. A fost apoi martorul intrării României în NATO în 2004. Multe lucruri pozitive și negative. Marchează o etapă mai tristă decât ultimii ani ai epocii Ceaușescu", a spus profesorul universitar Radu Carp la Observator.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. A condus țara în intervalele 1990-1992, 1992–1996 și 2000–2004. Fostul șef al statului suferea de cancer pulmonar.

