Ion Iliescu și „psihoza securist-teroristă” la nivel național de la Revoluție. Datele desecretizate de SRI arată rolul jucat de fostul președinte VIDEO

În 1989 Ion Iliescu a preluat puterea absolută a statului, după căderea regimului comunist.

Însă până atunci avusese funcții importante în Partidul Comunist. Fusese membru al Comitetului Central al PCR, dar și ministru pentru tineret, președinte al Consiliului Județean Iași sau deputat.

După fuga cu elicopterul a cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu, Iliescu a avut prima apariție publică la TVR, unde a susținut celebrul discurs: „Stimaţi tovarăşi, prieteni, cetăţeni, sunt şi eu stăpânit de emoţii (…) Nimeni nu se aştepta ca acest regim să facă un semn de rezolvare pe cale normală, pe cale paşnică. Vinovatul principal este Ceauşescu. Acest om fără inimă, fără suflet, fără creier. Un fanatic care stăpânea cu metode medievale această ţară. Am vorbit la telefon acum 20 de minute cu generalul Victor Stănculescu. Se află la MApN. Fac apel, acum este trei fără un sfert, în jurul orei cinci, la sediul CC, să vină toţi cei responsabili care se pot angaja în această operă constructivă de care trebuie să ne apucăm încă de astăzi”, spunea Iliescu.

Ads

Ulterior a apărut în studio și a vorbit despre un alt pericol: „Pericolul cel mare care ne paşte acum este să se declanşeze anarhia. Deja sunt semnalări că grupuri de cetăţeni dezordonaţi, dezorganizaţi, devastează magazine, sparg vitrine, ăsta nu-i un semn bun pentru schimbare, pentru transformările care au loc în ţară, trebuie ca poporul să acţioneze ca o forţă ordonată şi organizată. Cu contribuţia, cu participarea activă a poporului, nu a unor conducători care s-au autointitulat conducători, s-au autointitulat aleşi ai poporului, s-au autointitulat comunişti, nu au nimic de-a face cu socialismul, nici cu ideologia comunismului ştiinţific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român, au întinat numai memoria celor care şi-au dat viaţa pentru cauza socialismului în această ţară. Vă mulţumesc şi vom continua să mai dialogăm în cursul zilei de azi”.

În 2022, Serviciul Român de Informații a desecretizat documente cu privire la acele momente. Datele arată că membri ai Comitetului Frontului Salvării Naționale (CFSN) din teritoriu au răspândit informații false și zvonuri cu privire la acțiuni teroriste începând cu data de 22 decembrie 1989. Primul care a indus „psihoza teroriștilor” a fost Ion Iliescu, în încercarea de a păstra puterea, deoarece revoluționarii nu-l voiau în fruntea țării, arată un rechizitoriu al Dosarului Revoluției.

Ads

Atât documentele SRI, cât și probele din Dosarul Revoluției arată că Ion Iliescu și membri ai Frontului Salvării Naționale sunt cei care au vorbit despre existența „grupurilor de teroriști”, după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu, pentru a se asigura că vor pune mâna pe putere.

„Se constată că în acele momente ale zilei de 22 decembrie, păstrarea puterii de Iliescu Ion și grupul său (putere conferită de forța militară a țării) a fost pusă într-un real pericol de revoluționarii aflați în număr foarte mare în Piața Palatului.

Aceștia și-au manifestat în mod neechivoc aversiunea față de comunism și comuniști, în timp ce pentru Iliescu Ion comunismul reprezenta în mod sincer calea pe care trebuia să continue politica României.

La 22 decembrie, orele 14:45, în studioul 4 al TVR, a apărut inculpatul Iliescu Ion, care și-a început discursul spunând „Stimaţi tovarăşi, prieteni...”.

Apoi, revenit în studio în jurul orelor 15:20, a spus: „Stimaţi tovarăşi, concetăţeni, vreau să mai spun câteva cuvinte în completare (…) Cu contribuţia, cu participarea activă a poporului, nu a unor conducători care s-au autointitulat conducători, s-au autointitulat aleşi ai poporului, s-au autointitulat comunişti, nu au nimic de-a face cu socialismul, nici cu ideologia comunismului ştiinţific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român, au întinat numai memoria celor care şi-au dat viaţa pentru cauza socialismului în această ţară (…) Vă mulţumesc şi vom continua să mai dialogăm în cursul zilei de azi.

Ads

Dezinformări

Astfel, primele dezinformări din Piața Palatului cu privire la acțiunile teroriștilor securiști au apărut imediat după ce Iliescu Ion depunea diligențe pentru a se legitima în fața revoluționarilor care îl respingeau.

Dezinformarea cu privire la securiștii-teroriști nu s-a limitat doar la lansarea unor zvonuri transmise la fața locului, deoarece efectele acesteia ar fi fost insuficiente, astfel încât, la scurt timp, a fost transmisă prin intermediul TVR intervenția care face obiectul acestei analize.

Prin această apariţie televizată, din seara zilei de 22 decembrie 1989, inculpatul civil Iliescu Ion a acționat, în mod direct şi nemijlocit, pentru generarea unei psihozei securist-teroriste la nivel național, dezinformând grav opinia publică cu privire la existenţa unor forţe contrarevoluţionare „securist-teroriste” şi necesitatea lichidării acestora.

Dezinformarea a avut ca efect instaurarea unei stări generale de teamă şi nesiguranţă, generate de posibilitatea nedorită de reinstaurare a vechii puteri, şi a avut ca scop legitimarea inculpatului civil Iliescu Ion şi a grupului său (din care făcea parte inclusiv inculpatul Voiculescu), ca lideri ai noii structuri care preluase puterea în stat.

Ads

Prin instaurarea acestei stării de teamă şi nesiguranţă, inculpatul civil Iliescu Ion şi grupul de persoane care i s-au alăturat în acest demers, inclusiv inculpatul civil Voiculescu Gelu-Voican, au creat premisele care au stat la baza numeroaselor situaţii de foc fratricid între cadrele MApN, cadrele MI-DSS și civilii înarmați, survenite începând cu seara zilei de 22.12.1989”, se arată în rechizitoriul Secției Parchetelor Militare.

Ca reacție la „psihoza securist-teroristă” inițiată de Ion Iliescu și CFSN încă din 22 decembrie 1989, mai multe structuri din teritoriu încep să îi caute pe „teroriști”, despre care se zvonea fie că vin cu blindatele, fie că sunt parașutați din avioane.

Din investigațiile din dosarul „Revoluției” și sintezele procurorilor, nu s-au găsit dovezi concrete că ar fi existat “teroriști” în sens propriu în decembrie 1989. Majoritatea victimelor și pagubelor ar fi fost produse de psihoza securist-teroristă, alimentată în mare parte de dezinformările lansate în mod public, inclusiv de Iliescu.

Ads

Anchete nesfârșite

La 20 septembrie 2024, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că rechizitoriul din dosarul 'Revoluției', în care este acuzat fostul președinte Ion Iliescu, conține nereguli și au decis trimiterea dosarului la Parchetul Militar pentru refacerea anchetei. Ion Iliescu fusese trimis în judecată de Parchetul Militar, în aprilie 2019, în acest dosar, fiind acuzat de infracțiuni contra umanității.

La 2 aprilie 2025, fostul președinte Ion Iliescu și fostul premier Petre Roman au fost trimiși în judecată de Parchetul General în dosarul Mineriadei din iunie 1990, pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității. Ion Iliescu a mai fost trimis în judecată în acest dosar alături de ceilalți inculpați în anul 2017, însă instanțele au dispus restituirea cazului la Parchetul Militar, pentru refacerea de la zero a anchetei.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ads