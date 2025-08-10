Un istoric dezvăluie cum a ajuns Ion Iliescu la putere. „Eu eram acolo, deci nu vorbesc din auzite, acest pact a funcționat până acum, când a murit”

Duminica, 10 August 2025, ora 16:27
Un istoric dezvăluie cum a ajuns Ion Iliescu la putere. „Eu eram acolo, deci nu vorbesc din auzite, acest pact a funcționat până acum, când a murit”
Ion Iliescu FOTO: Hepta

După decesul fostului președinte Ion Iliescu, tot mai multe persoane au rememorat sau au dezvăluit momente cheie din viața fostului șef de stat.

Stelian Tănase, scriitor, istoric și martor direct al evenimentelor din decembrie 1989, a povestit cum a ajuns să dețină puterea Ion Iliescu.

„El a ajuns în frunte, în 22 decembrie, pentru că a fost adus de elemente ale Securității, ale aparatului de partid și ale Armatei, a câtorva generali. El a ajuns în clădirea CC a PCR – eu eram acolo, deci nu vorbesc din auzite – și la etajul 5 li s-au dat activiștilor niște creioane și niște pixuri. Au venit Silviu Brucan și Alexandru Bârlădeanu, nu mai țin minte cine mai era, că era acolo ca la meci.

Ion Iliescu a fost uns șef de către Armată, de către reprezentanți ai Partidului Comunist și ai Securității și așa a rămas. A fost un pact aici între Iliescu, care a promis că nu-i va pedepsi, nu-i va urmări, nu-i va judeca pentru ce au făcut în zilele Revoluției, adică pentru crime, și Armata, care îl va apăra pe Iliescu în caz de revolte. Acest pact a funcționat până acum, când a murit. România a stat la nivelul împărțirii puterii pe acest pact între cele două tabere.

Din această cauză, România s-a mișcat atât de încet pe drumul reformelor și al schimbărilor. Din această cauză, România este ultima roată la căruța Europei și lucrurile merg cum merg, pentru că este acest compromis care ne împiedică să avansăm mai repede, să democratizăm mai repede, să ne mișcăm mai repede. Așa că mi-e greu să spun că Iliescu a făcut legătura între două regimuri. Nu, el a luat puterea cu un gând: să facă glasnost în România. El era comunist. El nu a fost un democrat, el a vrut să facă ca la Moscova, glasnostul lui Gorbaciov sau, dacă vreți, Primăvara de la Praga, cam așa ceva, pentru că acesta era orizontul, limitele pe care le trasa chiar Gorbaciov. Nu se doreau regimuri democratice de tip occidental, piață liberă etc. Se dorea un fel de partidul unic”, a declarat Stelian Tănase, potrivit adevarul.ro.

Istoricul spune că „n-a fost un democrat și a rămas până la sfârșitul zilelor lui un comunist”.

Fostul președinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marți la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004, au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

